– Når du foreskriver et legemiddel skal det være trygt for den som får legemiddelet, altså fisken, for miljøet og for forbrukeren som skal spise fisken i etterkant, sier avdelingsleder i Mattilsynet, John Bjarne Falch.

Mattilsynet mener oppdrettsselskap ikke har god nok dokumentasjon på at disse hensynene er tatt når de kombinerer ulike legemiddel for å ta knekken på lakselusa.

Les også: Reduserte medisinbruk med 96 prosent

Giftigere enn antatt

Ved å bade oppdrettslaksen i vann tilsatt to forskjellige nervegifter har oppdrettere langs kysten fått gode resultater i kampen mot lakselus. Problemet er at kombinasjonsmetoden kan være giftigere enn antatt.

Nye studier har vist miksen av giftstoffer gir langt høyere dødelighet hos reker og skalldyr enn når stoffene brukes hver for seg. Samtidig er det ikke forsket i særlig grad på hva som skjer ved kombinasjonen av slike stoffer.

– Når en bruker doser som går utover det som er anbefalt av produsenten, så påligger det fiskehelsepersonellet et ekstraordinært ansvar om å ha dokumentasjon på at hensyn til fisken og miljøet er ivaretatt. Det mangler i denne sammenhengen, sier Falch.

Derfor har Mattilsynet varslet fiskehelsepersonell om at kombinasjonsbehandlingen må opphøre inntil de har dokumentasjon.

Mattilsynet gjennomfører en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler, for å sikre forsvarlig bruk av legemidler og gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette. (Illustrasjonsbilde). Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Uenig med Mattilsynet

NRK sitter på tall som viser at de fleste store oppdrettsselskaper langs kysten har brukt en bestemt miks av nervegifter. Behandlinger Mattilsynet altså mener oppdretterne ikke kjenner effekten av.

Direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, Henrik Stenwig, mener derimot det finnes god dokumentasjon på at slike kombinasjoner kan brukes uten skade på miljøet.

– Det finnes masse forsøk og studier som viser at dette er mulig uten å utsette miljøet for alvorlig risiko, sier Stenwig.

Han ser heller ikke på Mattilsynets oppfordring som et forbud.

– Jeg har ikke oppfattet det slik at de endrer på retningslinjene de har hatt for bruk av lusemidler, også i kombinasjoner.

Les også: Skal knekke lusa på dypt vann

120 kombinasjonsbehandlinger

Fra 2014 til 2016 ble det utført om lag 120 kombinasjonsbehandlinger på Trøndelagskysten.

– At bruken ble så stor har nok sammenheng med at det var få andre muligheter til å bekjempe lakselus-problemet. Situasjonen er annerledes nå, sier Falch.

Han sier det er bred aksept blant oppdrettsselskapene om at oppdrett skal være trygt.

– Jeg tror alle i næringa erkjenner at produktet de selger må være trygt og at produksjonen skal være trygg for miljøet, og selvfølgelig også for fisken.