Skoleklasse dro på skisamling til Kvitfjell: Lærer koronasmittet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

34 elever og tre lærere dro fra Oppdal videregående skole i Trøndelag til Kvitfjell i Innlandet på skisamling.

Etter hjemkomst ble en lærer testet for koronaviruset. Torsdag kveld ble det bekreftet at han er smittet av koronaviruset.

Smitten settes i sammenheng med skisamlingen.

– Jeg pratet med ham i går kveld. Han er ved godt mot, men veldig lei seg for å ha fått dette og ringvirkningene det har for skolen, sier stedfortredende rektor, Torkel Kant.

Mener det var forsvarlig å reise

Smittevernoverlegen valgte å stenge skolen i samråd med skoleledelsen.

Oppdal videregående skole har rundt 300 elever og 60 ansatte. Alle holder seg hjemme fredag. Det er lagt til rette for digital undervisning.

Læreren har vært i nærkontakt med de 34 elevene og de to andre lærerne som reiste på tur til Kvitfjell. Alle er i karantene.

– Er det forsvarlig å reise på skisamling til Kvitfjell midt i en pandemi?

– I forbindelse med regelverket som Norges Skiforbund har lagt til grunn, er det det, sier Kant.

SKISAMLING: Koronasmitten settes i sammenheng med skisamlingen på Kvitfjell. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Eilin Spolén Juva / NRK

Testingen er i gang

Oppdal videregående skole har en landslinje i alpint. Ifølge Kant har skiforbundet et strengt regime for smittevern. Han sier at disse ble fulgt.

– Likevel er en av våre ansatte smittet. Smitteveien er foreløpig ukjent, men det jobbes med smittesporing, sier han.

Testingen av de 34 elevene er i gang fredag morgen.

Kant har ikke fått informasjon om at noen av dem skal ha utviklet symptomer.

Elias Morken er elevrådsleder ved Oppdal videregående skole. Han var ikke selv med på turen til Kvitfjell, men har tillit til at skolen tok gode vurderinger i forbindelse med reisen og oppholdet.

– Jeg synes skolen har håndtert situasjonen godt, med god informasjon til oss elever og gode opplegg på hjemmeskole, sier Morken til NRK.

– Hva synes du om at det ble satt i gang skisamling og en reise i pandemien?

– En kan være uheldig. Det gikk som det gikk den gangen her. Men i ettertid synes jeg skolen har håndtert det på en god måte, sier Morken.