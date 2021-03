Oppdal kommune stengjer no ned fleire tilbod og verksemder for å få kontroll over smitten i kommunen.

– Den siste veka har vi fått stadig meir smitte inn i kommunen vår som vi ikkje kan forklare kor kjem ifrå, seier ordførar Geir Arild Espnes til NRK.

Tiltaka vil i første omgang vare i ei veke, frå og med onsdag, står det i pressemeldinga.

– Kva skal til for at de ikkje forlengjer desse tiltaka om ei veke?

– Vi bør kome i ein fase der vi ikkje får fleire positive prøvar. Om vi får fleire positive prøver bør vi vite kor smitten kjem frå. Personar med ukjent smitteveg er problematisk, sidan det då finst personar med korona her, som vi ikkje veit kven er, svarar Espnes.

Han fortel at kommunen har testa rundt 200 personar dagleg dei siste dagane.

Kommunen meldte sjølv om tiltaka i ei pressemelding. Du kan lese detaljert informasjon om tiltaka her.

To nye personar vart i dag vart registrert smitent av covid-19 i kommunen.

Den eine av desse har ukjent smitteveg.

Ordførar i Oppdal Geir Arild Espnes Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Stengjer skisenter og kino

Førre veke vart sju personar registrerte smitta i Oppdal. Fleire nærkontaktar av desse vart då sette i karantene.

No blir mellom anna skisenter, treningssenter, kino og bingohallar stengt, skriv kommunen i pressemeldinga. Kommunen innfører òg skjenkestopp.

Tidlegare i dag innførte kommunen munnbindpåbod innandørs fleire stader, som i butikkar, kyrkjer og om bord i kollektivtransport.

Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.

Måndag vart det registrert null nye smitta i kommunen.

Kommunelege i Oppdal, Kirsten Vikan Opdahl, kom fram til avgjerda om å innføre strengare smitteverntiltak etter å ha vore i dialog med Statsforvaltar, fylkeslege og FHI, står det i pressemeldinga.

Ho meiner tiltaka er nødvendige inntil smittesituasjonen er avklart.

Håper framleis på tilnærma normal påske

Innbyggjartalet i Oppdal vert tredobla når det er påske. Inntektene frå hytteeigarane er viktig for fleire verksemder i kommunen.

Ordføraren håper framleis på ei tilnærma normal påske.

– Vi håper vi kan sleppe opp på tiltaka fram mot påska slik at den vert meir normal enn i fjor, seier Espnes.