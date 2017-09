Operasjonsleder tvitrer om Queen og sauer: – Må prøve å se det humoristiske i det

Etter at politiet skulle bli mer aktive på Twitter, har operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo, gjort sin innsats. Nå lager han både poetiske rim og quizzer for å engasjere publikum.

Det er ved denne datamaskinen Ebbe Kimo finner på de mest finurlige twitter-meldinger. Foto: privat

– Jeg er i grunn lite aktiv i sosiale medier, men siden det ble fokus på dette på jobb, så har jeg gått litt inn for det. Dessuten jobber jeg mye natt, og da er vurderingsevnen deretter, sier han med et smil.

Får mange svar

I det siste har Kimo laget en del ulike quiz. Et av spørsmålene dreide seg om det var greit å ha fest til langt ut på natta med høylytt musikk. Responsen fra publikum var god.

– Jeg tror vi fikk omtrent 2000 svar. Jeg prøver å lage på aktuelle problemstillinger, men med litt humor. Selv om mye av det vi håndterer er alvorlige saker, så er det litt viktig og se humoren i noe av det av og til, sier han.

En serie Twitter-meldinger om festbråk i Trondheim fikk mye oppmerksomhet tidligere i år: «Patruljen på stedet hører allsang med Queen. Sangerne sier «Don't stop me now», men nabolaget må få fred», tvitret Kimo, og fortsatte med flere referanser til Queen-låter.

Kimo mener man ikke skal fleipe om alt som politimann, men ser likevel at mange setter pris på at politiet tør å ha en lett og ledige tone.

– Folk er klar over hva vi holder på med. Vi skal ikke fleipe bort alt, men vi bor i Trondheim og Trøndelag, og det er tross alt mange hverdager. Det å kunne vise at politiet i Trondheim mener det er trygt å bo her, er bra.

Glad i Twitter-meldinger om sau

Kimo som har jobbet i politiet siden 1992, sier Twitter-meldinger om dyr er noe som får god respons. Han innrømmer at det ofte kommer noen gode ordspill ut av meldinger som handler om sau.

– Når det er snakk om sau er det ofte «bæære lekkert» og «fåredrag».

Humorkonge har han blitt i politiet i Trondheim, men det spørs om familien syns han er like morsom.

– Jeg vet ikke om de syns jeg er noe humorkonge hjemme, ler Kimo.