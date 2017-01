Ønsker seg en svenske som ny landslagssjef

Rosenborg forbereder seg til en ny sesong med knallharde treningsdager på Kanariøyene. For Pål André Helland handler det mye om å få vist seg fram fra en annen side enn i 2016-sesongen.

– Revansjelysten

– Jeg er ekstremt revansjelysten, men samtidig veldig privilegert som samtidig tar det the double i en sesong jeg er skuffet over. Jeg var ikke i nærheten av toppnivået ofte nok, men det vil jeg være oftere i år. Det viktigste er å holde meg skadefri, og det jobber jeg med, sier Helland.

– Drømmen er å bli proff i utlandet, men ingen vil vel ha en handikappet spiller. Men jeg er fryktelig stolt og glad for å være i Rosenborg. Jeg har ekstremt lyst til å spille mesterliga for RBK. Det er en stor guttedrøm for meg, sier han.

I fjor røk Rosenborg i bortemøtet med Apoel etter å ha vunnet hjemme på Lerkendal.

– Hvis alle kommer i form skal det bli vanskelig å nekte oss plass i år, mener Helland.

Håper på Hamrén

Erik Hamrén har vært både RBK-trener og svensk landslagssjef. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

RBK-vingen spiller også på landslaget som fortsatt står uten trener etter at Per-Mathias Høgmo måtte gi seg. Helland er klar på hvem han foretrekker som ny sjef.

– Jeg synes det er interessant med Erik Hamrén. Han har jeg hatt som trener og han er fantastisk god både som leder og trener. Og det er noe landslaget trenger. Jeg tror ikke Kåre Ingebrigtsen blir landslagstrener nå. Han har nemlig veldig lyst til å ta Rosenborg til mesterligaen, sier Helland.