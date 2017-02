Ønsker langtunnel til ti milliarder gjennom Malvik

Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, la i november frem fire alternative traseer for en dobbeltsporet jernbane fra Trondheim til Stjørdal.

På møtet med politikerne i Trondheimsregionen har Torun Hellem fortalt at Bane NOR ikke vil gå for toglinje langs sjøen, men langtunnel gjennom Malvik. Utbyggingen vil koste rundt ti milliarder kroner.

– Vi går for tunnelalternativet fra Ranheim til Hommelvik, fordi alternativet langs sjøen får miljøkonsekvenser og det tar lengre tid å kjøre der, sier prosjektleder Torun Hellem i Bane NOR til NRK.

Fornøyd med alternativet

Dette er en tilrådning fra Bane NOR som skal sendes til kommunal behandling før påske. Deretter må det bevilges fra samferdselsdepartementet.

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, er fornøyd med Bane Nors valg av langtunnel. Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

– Med dette alternativet vil skinnene i stor grad følge den eksisterende linja, sier Hellem.

Politikerne har lenge ønsket seg tunnelalternativet.

– Jeg er veldig glad for at dobbeltspor i langtunnelløsningen kommer så godt ut, både når det gjelder kostnadseffektivitet og å få ned reisetiden slik at enda flere passasjerer kan komme seg fort og miljøvennlig frem på trønderbanen, sier ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune.

Et kvarter kortere reisetid

Med tunnelalternativet vil reisetiden mellom Trondheim og Værnes kortes ned med opp til 14,5 minutter

– Så vidt jeg vet er det det største enkelttiltaket i Norge med mest bespart tid. Det er viktig, fordi vi vet at det å få ned reisetiden er det som får folk til å velge kollektivløsninger framfor å kjøre bil, sier Aune.

I Malvik har interessegruppen «Malvikstranda – tog og/eller trivsel» siden 2013 kjempet for å få lagt dobbeltsporet i langtunnel. Nå kan det se ut som de kan få gjennomslag for forslaget.