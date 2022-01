Mener den nye blåreseptordningen må vekk: Flere partier går inn for å endre loven

Torsdag ble det kjent at helseministeren kom med et løfte til Legeforeningen: Nå slipper de å betale bøter som følge av den nye blåreseptordningen.

Dette er vel og bra, men likevel vil flere av de politiske partiene at saken skal gå en ny runde i Stortinget.

– Pasientens rettigheter og tryggheten til de som jobber i tjenestene våre må komme først. Derfor vil vi at dette skal gå en ny runde i Stortinget. Ministeren har sagt at hun vil se på en endring av forskriftene – og det er bra. Men det ikke er nok å justere summen på boten. Det sier Rødt-politiker Seher Aydar til NRK.

Sammen med SV og Frp fremmer de et representantforslag.

Nå ønsker partiene en endring i folketrygdeloven. Dette skal sikre at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr, og at en slik ordning ikke på noen måte skal kunne gå utover pasienter.

Risikerte enorme bøter

Det var 1. januar i år at den nye blåreseptordningen trådte i kraft. Den gikk ut på at leger risikerte å måtte betale enorme bøter dersom de gjorde feil.

Gebyrene var mellom 10.000 kroner og 200.000 kroner, alt etter hvor stor grad av skyld legen hadde.

Ordningen har mildt sagt skapt store reaksjoner, og denne uken satte Legeforeningen i gang en egen aksjon hvor de nektet å skrive ut blåresepter. Denne ble raskt avblåst etter at helseministeren ga sin støtte til legene.

I en pressemelding forklarte Anne-Karin Rime, leder i Legeforeningen, den drastiske aksjonen slik:

– For oss er dette en prinsipiell sak. Vi var helt nødt til å sette foten ned. Jeg er takknemlig for oppslutningen blant legene og pasientorganisasjonene. Hvis ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene.

Blå resept Ekspandér faktaboks Blåreseptordninga sørger for at staten dekkjer store delar av utgifter til legemiddel og anna medisinsk forbruksmateriell ved behandling av langvarig sjukdom. I dei fleste tilfelle skriv legen ut medisin på blå resept direkte. Dette er kalla førehandsgodkjent refusjon. Statens legemiddelverk opererer med konkrete diagnosekrav til slik bruk. Det er likevel mogleg at lege og retningsliner tilrår legemiddel til pasientar som ikkje oppfyller krava til førehandsgodkjent refusjon. Det kan vere i tilfelle der bruken ikkje er godkjent av styresmakter for legemiddel i EU og Noreg, eller der prioriteringskriteria ikkje er oppfylt på gruppenivå. I slike tilfelle må lege og pasient søke til Helfo om refusjon, kor det blir gjort ei vurdering av den enkelte pasienten. Dette blir kalla individuell stønad. Ved nyttår blei det innført eit brotsgebyr ovanfor legar som skriv ut medisinar på blå resept i strid med regelverket.

– Ikke nok å endre forskriften

Fremskrittspartiet og Bård Hoksrud er et av partiene som stiller seg bak forslaget. Hoksrud mener det er nødvendig å endre loven, ikke bare forskriften.

En forskrift blir behandlet av departementer og regjering, mens lover må tas opp i Stortinget.

– Det er greit med en lovendring, for da er Stortinget mer involvert hvis man gjør endringer. Jeg skjønner jo at legene reagerer på disse gebyrene, men det viktigste her er jo at pasientene må få de medisinene de faktisk trenger, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud sier det ikke er nok å endre forskriften. Han vil ha en lovendring. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Venter på svar fra de resterende partiene

Den nye ordningen trådte i kraft som følge av en rapport fra Riksrevisjonen som kom i 2015.

Det året skal ordningen med blå resepter ha kostet staten 10,1 milliarder kroner.

I 2019 stemte et enstemmig storting ja til vedtaket.

Bård Hoksrud tror ikke hensikten med vedtaket den gang var å gi legene enorme bøter hvis de gjorde feil.

– Det var vel heller å ta tak i dem som åpenbart misbrukte denne ordningen. De som gjorde bevisste feil. Men det må være rom for at leger kan gjøre feil uten at man skal få bøter opp mot 200.000 kroner, sier han.

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, opplyser til NRK at de vil få svar fra de andre opposisjonspartiene angående forslaget i løpet av dagen.

Klokken 10 førstkommende tirsdag vil de fremme forslaget i Stortinget.