Ønsker å samarbeide med Rockheim

– Jeg synes det er veldig synd om de må stenge, sier direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim i Trondheim.

I 2011 åpnet Rock City i Namsos. Det skulle være et opplevelsessenter og fagsenter for rock i Norge. Men fra 2016 trakk staten, fylket og fylkeskommunen sin pengestøtten etter mye rot i organisasjonen.

Nå er det kommunen som står igjen med røde tall i regnskapet og alt ansvar.

– Viktig del av Namsos' populærmusikkhistorie

Spørsmålet er hvem som skal drive opplevelsessenteret videre. Kommunen ser sørover til Trondheim og Rockheim, som har det nasjonale ansvaret for pop- og rockhistorien.

– Jeg håper vi klarer å få det på fote igjen, fordi det tilbyr gode og interessante opplevelser for publikum. I tillegg er det en viktig del av Namsos' populærmusikkhistorie, sier Guttormsen.

Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim i Trondheim, vil ikke si noe om Rockheim kommer til å ta over drifta av Rock City. Foto: Grete Thobroe / nrk

Seniorrådgiver i Namsos kommune, Terje Adde, håper på hjelp fra fylkeskommunen.

– Museet i Namsos er i alle fall et trøndersk anliggende i den nye Trøndelag fylkeskommune. Namsos kommune, som har brukt flere millioner kroner, mener bestemt at dette må være et felles anliggende for region Trøndelag, sier Adde.

– Er det sikkert at samlinga skal bli i Namsos?

– Det er ingen som på noe tidspunkt seriøst har foreslått noe annet.

– Verdensrommet til Åge Aleksandersen er unikt i norsk populærmusikk sammenheng, sier direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim i Trondheim. Foto: NRK

Håper også på statlig støtte

Etter ferien skal kommunen i samtaler med blant annet Rockheim om driften av senteret. Guttormsen vil ikke si noe om Rockheim kommer til å ta over drifta av Rock City. Hvis de finner sammen håper Terje Adde også på statlig hjelp.

Terje Adde håper de kan finne samarbeidspartnere for å kunne drive opplevelsessenteret i Rock City videre. Han håper også på støtte fra fylkeskommunen. Foto: Espen Sandmo/NRK

– Men vi må ha ryggraden i bunn denne gangen. Trønderrockmuseet i Namsos, bestilt av Stortinget og arbeidet fram av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune, er ikke noe lokalhistorisk museum for Namsos i alle fall.

Adde forteller at det fortsatt er stor interesse for museet, også nasjonalt.

– Det ser vi på dem som besøker museet, som kommer fra hele landet. Det er utrolig mange positive tilbakemeldinger, forteller han.

Unik skrivestue

Namsos kommune holder opplevelsessenteret for trønderrock åpent gjennom hele sommeren, og rundt 1000 mennesker har sett utstillingen så langt.

Utstillingen inneholder blant annet Åge Aleksandersens gamle skrivestue, Verdensrommet, som er unik i norsk populærmusikkhistorie, ifølge Guttormsen.

– Det er en komplett skrivestue med opprinnelse fra garasjen i Trondheim. Det finnes ikke noe lignende i Norge som er utstilt og tilgjengelig for publikum, og som gir en opplevelse av hvordan en artist har jobbet.