Oliver Stone og Larry King kommer til Trondheim

På en pressekonferanse i Stockholm i dag ble flere deler av festivalprogrammet til Starmus sluppet.

Det blir en historisk samling. I tillegg til vitenskapsstjernene skal også ti nobelprisvinnere og ti astronauter komme til byen.

Larry King, kjent fra Larry King Show på CNN skal delta i en debatt mot Stone under festivalen. Foto: Chris Pizzello / Ap

Flere kjente navn har også blitt sluppet, blant andre den oscarvinnende regissøren Oliver Stone. Larry King, kjent fra sitt show på CNN og fysiker og programleder, Brian Cox.

Starmus-festivalen er en vitenskaps- og musikkfestival som tre ganger tidligere er blitt arrangert på Kanariøyene. I 2017 flyttes den til Trondheim og det er ventet at flere nobelprisvinnere, forskere og musikere i verdensklasse kommer.

Hawking kommer

I høst ble det kjent at den verdenskjente fysikeren, Stephen Hawking kommer til Trondheim under festivalen. Han skal holde foredrag under festivalen.

Stephen Hawking skal holde foredrag i Trondheim under Starmus-festivalen. Foto: JUSTIN TALLIS / Afp

– Starmus er en viktig og svært unik tverrfaglig festival for folk som jobber i ulike felt. Alle deler en interesse i universet – hvordan det begynte, hvor vi er nå og hvordan vi kan utforske det videre, sier Hawking i en pressemelding fra Starmus.

Starmus-festivalen ble startet i 2011, initiert av astrofysikeren Garik Israelian. Målet hans var å gjøre vitenskap og kunst tilgjengelig for offentligheten.

May-Britt Moser skal holde foredrag om hjerneforskning, demens og Alzheimer sykdom sammen med en ny spesialskrevet komposisjon fremført av TrondheimSolistene.

Ane Brun er første artist som er sluppet til festivalen.

Festivalen arrangeres fra 18.–23. juni i 2017.