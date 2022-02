Ukrainske Sergii (65) til NRK: – Vi er veldig redde og nervøse

– Vi er veldig redde og nervøse nå.

Det sier Sergii Kornisevych (65) fra leiligheten sin i Kyiv, til NRK.

Sergii Kornisevych er tydelig opprørt og hånden hans skjelver mens han snakker med datteren Olga Kornisevych Mosand.

Hun befinner seg i Trondheim, og får hyppige oppdateringer fra sine foreldre i hovedstaden.

Både Kyiv og flere andre byer i Ukraina er under angrep fra Russland og det kommer meldinger om svart røyk fra bygningen til det ukraniske forsvarsdepartementet i Kyiv.

Ukrainske grensevakter sier Russland forsøker å bryte seg inn i Kyiv-området.

Olga har tett kontakt med foreldrene i Kyiv Du trenger javascript for å se video.

Planla å flykte til hytta

Sergii og kona hadde i morges en plan om å hente bestemoren og flykte til familiens hytte utenfor Kyiv, sier Olga.

Men det er store trafikale utforinger i Kyiv og utfartsårene fra byen er blokkerte, sier Sergii til NRK.

Mange prøver å forlate Kyiv og det er vanskelig å komme seg ut av byen, sier han.

I Kyiv står trafikken nærmest stille da mange ønsker å forlate byen. Foto: Emilio Morenatti / AP

Inntil videre sitter Sergii og kona i leiligheten og venter, og er klare til å gå ned i nabolagets tilfluktsrom. De har pakket med seg en sekk med klær og mat, og er klare til å forlate leiligheten på kort varsel:

– Det er full invasjon her nå. Den store frykten er at russerne skal bruke tortur, sier Sergii.

Mange falske nyheter

Olga forteller at det florerer med falske nyheter i Ukraina, og at mange i landet nå har panikk.

Ifølge henne oppfordrer offisielle kilder befolkningen til å holde seg inne i leilighetene sine og ikke få panikk.

– Vi holder oss inne, ser på TV og venter på beskjeder fra den ukrainske presidenten om hva vi skal gjøre, sier Sergii.

Olga Kornisevych Mosand får hyppige oppdateringen av faren sin Sergii Kornisevych, som befinner seg i Kyiv. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Bekymret og rådvill

Torsdag morgen på Torvet i Trondheim har ukrainere samlet seg med ukrainske flagg og plakater der det står «Stop Putin – Stop the war».

Datteren Olga sier at det er vondt å befinne seg i Norge i dag og at det er sterke følelser blant ukrainerne som har møtt opp på torvet.

– Vi er veldig bekymret og vet ikke hva vi skal gjøre, sier Olga og legger til at hun gjerne skulle kunne hjelpe til i Ukraina.

– Her føler jeg at det ikke er så mye jeg kan gjøre annet enn å be det norske folket om å støtte Ukraina, sier hun.