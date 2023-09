Ole Selnæs tilbake til RBK

Midtbanespilleren har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2027-sesongen og returnerer dermed til klubben han forlot etter 2015-sesongen.

– Det føles veldig spesielt å ta på seg Rosenborg-drakten igjen. Det føles bra og veldig spesielt, sier Ole Selnæs til RBK.no.

Vil ta klubben tilbake til toppen

Selnæs har spilt i både Frankrike, Kina og sist i Sveits. Nå var det flere grunner til at han øsnket seg hjem.

– Den ene er familie, men en viktig faktor er at jeg ønsker å være med på å ta Rosenborg tilbake til toppen. Det er den soleklart viktigste faktoren for min del. Fordi jeg har alltid fulgt Rosenborg tett hele mitt liv, inkludert de siste årene.

– Det er ingen som holder med Rosenborg som er fornøyd med hva som har vært de siste årene og i alle fall ikke meg, sier Selnæs til klubbens hjemmeside.

– Den soleklart største klubben

RBK har slitt tungt denne sesongen, og Selnæs kan bli en viktig signering for klubben.

– Rosenborg er den soleklart største klubben. Det kommer aldri til å være sånn i mitt hode at man skal være fornøyd med fjerdeplasser. Vi sikter alltid etter toppen. Vi må jobbe steinhardt for å få det til og jeg har troen. Det er derfor jeg er her, sier Selnæs til RBK.no