«Klokken er over midnatt. Det er ikke farsdag lenger. Jeg sitter i sengen, og får ikke sove. En dag som dette bringer fram mange tanker. Jeg kan ikke unngå å tenke på om jeg er så heldig å oppleve å bli far.»

Farsdagen er akkurat over, og Ole Martin Sætnan bruker bloggen for å sette ord på følelsene. Det er nå gått litt over ett år siden han og kona Thora fikk beskjeden.

De var sammen på jobb da ei melding tikket inn på telefonen fra gynekologen. Lenge hadde Ole Martin og Thora drømt om å bli foreldre, og etter å ha forsøkt i lengre tid uten å lykkes tok de kontakt med gynekolog. Nå hadde han fått svar på noen prøver de hadde tatt.

– Jeg gikk dit optimistisk. Thora var veldig nervøs, forteller han.

Så med en gang at noe var galt

På vei inn til gynekologen blir de hilst velkommen av en sykepleier. Og måten hun sier «hei» på gjør at Ole Martin skjønner at noe kanskje kan være galt.

– Og når vi kommer inn til gynekologen ser jeg på hele ham at det er noe som ikke stemmer.



Gynekologen forteller at de ikke kan få barn uten hjelp. Fordi Ole Martin har nedsatt sædkvalitet.

For Ole Martin svartner det litt. De får høre om mulige alternativer, som prøverørsbefrukting. Men for Ole Martin er det umulig å tenke positivt. Alt skulle jo skje naturlig.

– Det er jo noe som er galt med meg. I mitt hode har jeg mistet manndommen min. Plutselig kommer det noen andre inn i hodet ditt og gir deg beskjed om at du ikke duger. At du ikke er mann siden du ikke kan lage barn.

«Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg. innlegg på Ole Martins blogg

Cirka 15 prosent av menn så redusert sædkvalitet, at det er svært lav sannsynlighet mannen kan gjøre sin partner gravid uten fertilitetsbehandling Foto: Matthias Kulka / Matthias Kulka / Masterfile

Så ingen grunn til at Thora skulle bli hos ham

Beskjeden om at Ole Martin har nedsatt sædkvalitet påvirker ham mye. . I hodet til Ole Martin bygger de negative tankene seg opp.

– Jeg sier støtt og stadig at dette ikke går. Jeg kan ikke gi henne barn og jeg har knust begges drøm. Jeg ser ingen grunn til at hun skal være sammen med en som ikke kan få barn, forteller 26-åringen.

– Det finnes så mange andre mannfolk som er bedre og som hun kan få barn med.

Selv om Ole Martin fikk mestringsfølelse på jobb, var det verre da han kom hjem. Han følte seg ikke som en ordentlig mann. I ukene og månedene etter beskjeden tror Ole Martin at Thora skal gå ifra ham Det går ut over dagliglivet. Små bagateller blir til et stort problem, forteller Thora.

– Han var ikke bra nok til å støvsuge, han var ikke bra nok til å dra på trening. Til sammen ble det et stort problem som han la på at han ikke var mann nok til å klare å produsere barn. Til slutt ble han en skikkelse som jeg ikke kjente igjen, forteller Thora.

Ikke uvanlig reaksjon

Ole Martin sleit med eget selvbilde da han fikk beskjed om nedsatt sædkvalitet. Foto: Håvard Karlsen / NRK

Ole Martins reaksjon er ikke uvanlig. Overlege ved fertilitetsseksjonen på St. Olavs Hospital, Øyvind Nytun, forteller at ønsket om barn er så sterkt hos mennesker at mange føler skyld og skam når de ikke lykkes.

– På vår klinikk ser vi det hele tiden. Den psykiske påkjenningen ved infertilitet er mye større enn all behandling og bivirkninger vi påfører dem, sier Nytun.

Cirka 15 prosent av menn har lav sannsynlighet for å gjøre sin partner gravid uten fertilitetsbehandling, på grunn av redusert sædkvalitet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er viktig at de som får beskjed om at de har nedsatt sædkvalitet også får oppfølging og mer informasjon, forteller Nytun. Informasjon om at det er veldig vanlig og at det finnes hjelp.

– Det er veldig sjeldent at sædfaktoren i seg selv avgjør om man kan få barn. Det er mange menn som har det samme problemet, og det går som regel bra. De fleste vil lykkes med å få barn, sier Nytun.

Når han har par inne hos seg er mennene ofte tause. De er ikke like flinke til å prate sammen som damene, forteller han.

– Generelt har problemer med reproduksjon vært tabubelagt. Men vi ser at tabuer forsvinner et etter et, og sammenlignet med få år tilbake så er folk mye flinkere til å prate om det nå.

Bra på utsiden, men sank sammen innvendig

Hjemme på Hell i Nord-Trøndelag forteller Ole Martin og Thora den nærmeste familien om beskjeden.

– Vi fikk veldig mye trøst, men det satte seg ikke. Det satte seg på utsiden, men ikke inne i hodet. Selv om det ser ut som man har det bra på utsiden, så synker man bare mer og mer sammen innvendig, forteller Sætnan.

Familieterapeut Tone Bråten er spesialisert på ufrivillige barnløse. Hun opplever ofte at menn identifiserer seg mer med sædcellene sine, enn kvinner gjør med eggstokkene. Mens kvinner sier «det er noe galt med eggstokkene», sier menn at «det er noe galt med meg».

– Kvinner er også mer forberedt på at det kan være noe galt med seg, mens menn går med en følelse av at det er en selvfølgelighet at de skal bli pappa. Så det kommer mer som et sjokk for dem, sier Bråten.

For Ole Martin ble jobben en trøst og et sted han klarte å være seg selv. Men hjemme var han helt knust og vennene hans visste knapt om problemene.

Hver gang jeg så kona mi i øynene føltes det ut som om jeg hadde knust henne. Ole Martin Sætnan

Thora prøvde å sette seg inn i hans situasjon og vise forståelse for følelsene hans. Vise at det er greit at han følte det sånn, men også at det ikke er realiteten.

– Det er det som er så vanskelig, fordi du kan ikke bare si «sånn er det ikke, skjerp deg». For han må få lov til å prosessere det.

Thora og Ole Martin jobbet sammen på restaurant i Trondheim. Nå er Thora student, mens Ole Martin er kjøkkensjef. Sammen har de en egen matblogg. Foto: Privat

Sædkvaliteten synker

Ole Martin er langt ifra alene om å ha nedsatt sædkvalitet. Cirka hvert sjette par har problemer med å få barn uten hjelp, og av disse skyldes omtrent en tredjedel av problemene nedsatt sædkvalitet.

– I dag har cirka 15 prosent av menn så redusert sædkvalitet, at det er svært lav sannsynlighet mannen kan gjøre sin partner gravid uten fertilitetsbehandling, forteller Peter Michael Kragh, biolog ved fertilitetsklinikken Spiren i Trondheim.

Dette er også et økende problem. Studier viser at sædkvaliteten blant menn i vesten er redusert med 50 prosent de siste 40 årene.

Peter Michael Kragh har en doktorgrad innen fagområdene reproduksjonsbiologi og embryologi. Foto: Mari Svenning

– Dette er diskutert mye, fordi jo mer man undersøker, jo mer ser man jo. Men tendensen er at sædkvaliteten er synkende blant menn i den vestlige verden. En årsak til det kan være noen av disse fremmende stoffene som finnes i plast, og sprøytemidler i grønnsaker og så videre.

I mange tilfeller er årsaken til den nedsatte sædkvaliteten uviss.

– Det kan være miljøpåvirkningene vi utsettes for og som vår mor har vært utsatt for under fosterutviklingen. I tillegg kan overvekt, røyking og anabole steroider spille inn.

Var i ferd med å miste Thora

Etter en stund sier Thora ifra. Hun gir beskjed om at Ole Martin har mistet kvalitetstid med de aller nærmeste og nå er han i ferd med å miste henne også.

Den harde beskjeden gjør at han skjønner han må tenke annerledes for å beholde de han er aller mest glad i.

– Jeg ville klare å se onkelbarnet mitt. Jeg ville klare å se vennene mine. Jeg ville ha drømmejobben min og drømmekona mi. Du skjønner ikke at du holder på å miste alt før noen faktisk setter ord på det for deg.

Thora forteller at det snudde på dagen. Det var som om det hadde gått opp et lys for mannen hennes.

– Han kom og sa at han var klar til å begynne å leve igjen. Og det gjorde han. Litt etter litt fant han tilbake til seg selv, og begynte å gjøre ting han likte å gjøre hjemme også. Oppsøkte venner mer og ville gjerne være med familien, sier Thora.

Ole Martin og Thora giftet seg for litt over et år siden. Nå bor de sammen på Hell på Stjørdal. Foto: Håvard Karlsen / NRK

– Jeg har forstått at hun elsker meg

«I dag, over et helt år etter sjokkbeskjeden klandrer jeg ikke meg selv lenger. Hatet er ikke like intenst, og situasjonen er ikke like sår.»

Etter at Ole Martin delte erfaringene sine på bloggen og i et leserinnlegg i Adresseavisen, har mange som har opplevd det samme tatt kontakt. Det var det han ønsket å oppnå med å fortelle også: at andre skal tørre å snakke om hvordan det er.

– Etter at jeg skrev det og la det ut har jeg endelig følt at jeg har kommet tilbake til meg selv, sier han.

– Jeg er kjempestolt. Jeg klarer nesten ikke å beskrive det. Han er så sterk og modig, og han er virkelig en mann med stor M, sier Thora.

Om du ikke har nok sæd, så er du ikke en mindre mann for det. Men det er det veldig viktig å innse selv. Ole Martin Sætnan

Hjemme på kjøkkenet på Hell er det nå mest smil og latter.

Frustrasjonen og den tunge tiden er over. Nå vil paret se på mulighetene de har til å likevel få barn. De vurderer både prøverørsbefruktning og adopsjon.

– Vi har aldri hatt det så bra som vi har det, og jeg har endelig forstått at hun elsker meg mer enn hun noensinne har gjort tidligere.