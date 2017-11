Lørdag var flere nede ved sjøen for å gjøre opp fisk på Frøya da de fikk høre noen høye hyl i nærheten.

Hylte og slåss

– Da fikk vi se de to oterne i full slåsskamp. De hylte og slåss, og det så ut som det var alvor ja, forteller Ole Magnar Espnes som filmet de to dyrene.

Flere kom til og fikk se to slåsskjempene, og selv om folk begynte å bli nærgående, fortsatte kampen.

– Det er jo ikke uvanlig at otere slåss. Men du skal ha litt flaks for å komme over det og få oppleve det. Jeg vil likevel oppfordre folk til å holde seg på god avstand fra dyrene når de holder på sånn, sier forsker og oter-ekspert Jiska Joanneke van Dijk ved Norsk institutt for naturforskning til NRK.

Unge hannotere

Ut fra videoen mener hun det dreier seg om to unge hannotere.

– Det ser ut som de prøver å finne ut hvem som er sterkest. Men det er helt sikkert en lek for å vokse opp, men van Dijk.

Ole Magnar Espnes sier det var en helt spesiell opplevelse.

– Faren min gikk jo helt innpå de to, og det virket ikke som de brydde seg så mye om oss som stod og så på. Til slutt løp de vekk, men vi hørte hylene fra dem etterpå så det kjeftet vel videre på hverandre. Jeg har aldri sett noe sånt før, og det hadde heller ingen av de andre som fikk oppleve dette på lørdag, sier Ola Magnar Espnes til NRK.