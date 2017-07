Olaf tok av fra Ørland for 40 år siden. Der slutter alle sikre spor etter piloten og flyet

Olaf Ottersbo tok av fra Ørland flystasjon med sin privateide Cessna 172 klokken 14.27 våren 22. mai i 1977. Der slutter alle sikre spor. Saken er et uløst mysterium, og det finnes en rekke teorier om hvor Ottersbo og flyet havnet.

Nå skal Fosna-Folket forsøke å oppklare det 40 år gamle mysteriet.

Det skriver lokalavisen i en pressemelding.

– Søket vil bli gjennomført en gang i høst i sjøen ved Mølnbukt i Agdenes, skriver redaktør Alexander Killingberg, som sammen med journalist Erik Eikebrokk nå graver i det gamle forsvinningsmysteriet.

– Jeg hørte om saken første gang for fire–fem år siden mens jeg jobbet i Adresseavisen. Siden den gang har jeg hatt lyst å gjøre noe med det. Vi var i gang for tre år siden, men da fikk vi ikke tak i de dokumentene vi trengte. Men nå er vi endelig i full gang med prosjektet, sier Killingberg til NRK.

Redaktør Alexander Killingberg (til venstre) og journalist Erik Eikebrokk i Fosna-Folket skal forsøke å oppklare det 40 år gamle mysteriet. Foto: Fosna-Folket

Se lenker til allerede publiserte saker nederst i artikkelen (krever innlogging).

Avisa har nå gjennomgått politietterforskningen og havarirapporten fra den gang flyet forsvant. I tillegg har de intervjuet Ottersbos familie og venner samt bekjente fra flymiljøet.

Ingen spor, ingen rapporter

Statens havarikommisjon for luftfart kjenner ikke til en lignende sak i nyere tid i Norge, skriver lokalavisen.

– Etter ulykken sa en da 57 år gammel dame så «noe» som falt ned i sjøen utenfor sitt hjem ved Mølnbukt i Agdenes på det aktuelle stedet. Kvinnen var ikke sikker på hva hun så, men beskrev det som noe blått og hvitt. Ottersbos fly hadde de samme fargene. Det ble dykket i sjøen utenfor Mølnbukt i 1977, men ingenting ble funnet, heter det i pressemeldingen.

Nåla i høystakken

Bedriften Norsk Havservice AS har sagt seg villig å bidra til et nytt søk etter flyet.

Redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket synes det er svært interessant at avisas fokus på saken fører til at man får gjennomført et nytt søk.

– Uten Norsk Havservice hadde vi vært sjanseløse. All honnør til dem for at de blir med på dette, sier Killingberg til NRK.

– Å lete etter Ottersbo og flyet er virkelig som å lete etter nåla i høystakken. Muligheten for å finne noe, er hundre prosent avhengig av hva det var det sentrale vitnet i saken observerte. Dersom hun så Olaf Ottersbos flystyrt, er muligheten der. Da er strømmene i sjøen det andre store usikkerhetsmomentet. Hvor langt fra krasjstedet kan flyet ha drevet i sjøen? Vi gjennomfører søket fordi vi tror det er mulig å finne noe. Vi vil uansett kunne utelukke et område, påpeker Killingberg.

Under finner du lenker til de sakene Fosna-Folket allerede har publisert (krever innlogging).