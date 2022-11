Det bekrefter AS Roma på sine hjemmesider.

Mange har vært spente på hvilken klubb klubb Solbakken kom til å velge når kontrakten med Bodø/Glimt går ut ved årsskifte.

Det har lenge versert historier om at Solbakken kom til å ende opp i den evige stad, og nå er det altså bekreftet.

Trønderen har signert en kontrakt på fire og et halvt år og blir offisielt Roma-spiller fra 1. januar.

– Jeg har presset på for dette, jeg ønsket veldig å bli en Roma-spiller, og nå kan endelig si at jeg er det, sier Solbakken på klubbens nettsider.

24-åringen sier i pressemeldinga at han drar til Roma for å lære og forbedre seg, men også for å vise hva han kan. Han sier han gleder seg til å spille foran Roma-fansen.

Han skal spille med drakt nummer 18.

Klubben skriver at de er veldig glade for at Solnakken har valgt akkurat dem.

Takker Glimt-fansen

Solbakken har lagt ut en takkemelding til Bodø/Glimt-fansen på sin egen Instagram-profil.

– Først og fremst vil jeg si takk. Det er vemodig å tenke på at min tid i Bodø/Glimt nærmer seg slutten, skriver Solbakken.

Onsdag formiddag, før overgangen var bekrefta, skriver han at han tar med seg minnene om eventyret i Europa, to seriegull og alle fine folk livet ut.

– Vil derfor rette en stor takk til alle spillere, trenere og fans, som har gjort det her eventyret mulig, fortsetter han.

Fra Kjetil Knutsen til Mourinho

Roma ligger på 7. plass i den italienske elitedivisjonen.

Her blir han lagkamerat med blant annet Paulo Dybala, Tammy Abraham, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum og Stephan El Shaarawy.

Laget trenes av legendariske José Mourinho som blant annet har vunnet mesterligaen med Porto og Inter og seriegull med Chelsea og Real Madrid.

Solbakkens nye trener. Foto: Jose Breton / AP