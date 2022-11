Sina (20) og Elin (21) bruker gratis aktivitetstilbud

– Det er veldig hyggelige frivillige her – du blir alltid møtt i døra med et smil, sier Elin Margaretha Thomassen.

Økte strøm- og matvarepriser og en rente som stiger gjør at økonomien har blitt strammere for mange.

Elin kom til Trondheim som student i høst. Her fant hun raskt fram til Fellesverket, aktivitetshuset som drives av Røde Kors.

– Her kan du sette deg ned, gjøre lekser, spille spill og få gratis mat. Og det er veldig fint når man som student med begrenset økonomi kan komme og nyte et måltid sammen med andre.

Fellesverket ble etablert i 2016, og her er det 1000 deltakere mellom 15 og 25 år.

– Det er veldig viktig for mange som kommer at de får gratis, varm mat tre ganger i uka – og de kan få med seg mat hjem.

Det sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Trondheim Røde Kors.

Stor pågang

Hun forteller at det kommer ungdommer fra alle samfunnslag hit. Hos Fellesverket kan man være med på forskjellige aktiviteter, spille brettspill, få hjelp med lekser, lære om konflikthåndtering eller bare henge.

– Og ikke minst får man gratis varm mat tre ganger i uka, sier Fossen.

Og i det siste er det mange flere som har kommet til dem.

– Vi har en tredobling i antall henvendelser knyttet til det med mat. Pengene strekker ikke til, og flere får med seg mat hjem enn før. Vi begynner også å få en del henvendelser knyttet til det med klær. Det er unge som melder at de gruer seg til vinteren fordi de fryser.

Fossen kan også fortelle at av ungdommene som kommer hit, er det nå flere som kommer hver åpningsdag.

Det vil si at mange unge er her minst 15 timer i uka, hver uke, noe som er ei endring fra i fjor.

– Mange forteller at økonomien er strekt på grunn av blant annet høye matvarepriser og dyrere leie. Den lille bufferen de har hatt før, er borte. Det er klart at det gjør noe med de unges økonomi.

Flere av de yngste kommer også hit fordi familiene ikke lenger har råd til å betale for fritidsaktiviteter.

– Da blir det mye ledig tid, og da er det viktig å ha et sted å gå hvor man kan være i trygge omgivelser og ha positive sosiale nettverk, sier Fossen.

Økning flere steder

– Vi er bekymra for at vi er i starten av en sosial krise. Med så stor prisvekt over lang tid ser vi at det blir veldig vanskelig for veldig mange, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, som er enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors.

Hun påpeker at de ser at det har blitt spesielt vanskelig for de som hadde minst fra før, og at det blir større forskjeller mellom folk når noen ikke har råd til basale behov som strøm og mat.

– Vi ser at det er mange som får det enda tøffere økonomisk nå. De som har vært i grenseland til å klare seg kan få det tøffere og kanskje ikke klare seg selv.

Alisøy-Gjerløw sier det allerede er 115.000 barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt og mener gratistilbud slik som Fellesverket i Trondheim og andre steder er et stort behov i samfunnet.

– Vi har starta flere fellesverk i år. Vi ser at det er behov for lavterskelmøteplasser for ungdom. Ting som ikke koster noe, sier hun.

Satser

Røde Kors-lederen i Trondheim legger ikke skjul på at de ansatte i Røde Kors nå bruker mer tid på å ta imot samtaler.

– Det er flere som er fortvila og vet ikke hvor de skal henvende seg – for de har ikke hatt denne type behov tidligere. Det er mange samtaler som er tunge, og mange som har det vanskelig for tida, sier Marita Hoel Fossen.

For å møte pågangen, tar de ulike grep for ulike tilbud og aldersgrupper.

– På Fellesverket skal vi prøve å øke antallet aktiviteter for dem som kommer hit, sier hun, og legger til at det i tillegg skal tilbys mer på matfronten.

Deltakerne på Fellesverket beskriver tilbudet på Fellesverket som fantastisk. Foto: Hannah Solberg-Wåtland / NRK

Neste år skal det også satses enda mer på aktiviteter for barn som er yngre enn 15 år.

– For dem har vi allerede ett tilbud i byen. Neste år går vi i gang med kartlegging av hvor det vil være aktuelt å starte gratis barneaktiviteter andre steder i Trondheim.

Organisasjonen har også startet en utlånssentral for fritids- og sportsutstyr.

– En ting er fokus på bærekraft, men det senker også terskelen for at folk kan delta i aktivitet, kommenterer Fossen.

I disse byene finner du Fellesverket Ekspandér faktaboks Bergen Bodø (Fellesverk under etablering) Drammen Haugesund Kristiansand (Fellesverk under etablering) Nesodden Oslo (Grorud, Mortensrud, Majorstua og Sentrum) Porsgrunn Sandvika Sandefjord Sarpsborg Skien Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund

– Trenger også lavterskeltilbud

At tilbudet på Fellesverket er gratis har mye å si for blant andre student Elin Margaretha Thommessen.

– Personlig føler jeg at da jeg gikk på ungdomsskole og videregående, så hadde jeg mange aktiviteter å gå til. Og så er det noe som skjer i det du slutter på videregående, og bikker 19–20 år. Da forsvinner tilbudene fordi du er voksen. Du skal stå på egne bein og begynne å studere, sier hun og fortsetter:

– Alt koster penger. Men studenter har begrenset økonomi, og de trenger også lavterskeltilbud. Så jeg synes det er synd at det er så mye som koster penger. Også blant studenter er det veldig stor forskjell på hvor mye man har.

Daniel Kristoffersen (24) har vært deltaker på Fellesverket i over to år. Han har også hatt arbeidstrening her.

– Alle som er her bryr seg om hverandre, sier han, som svarer ja på spørsmål om han merker større pågang.

– Det gjør jeg absolutt. Jeg har vært her både under Covid og i tida etterpå. Og det har vært en lang periode hvor det har vært lite folk, men det har tatt seg opp.

– Jeg synes dette er et veldig godt miljø for ungdom, sier Sina Tajik (20).

Han kom til Norge som asylsøker i 2020, og flyttet til Trondheim i juli. I dag er han deltaker og jobber frivillig på kjøkkenet ved Fellesverket.

– Her er det mye aktivitet og gratis mat. Jeg synes det er veldig bra, og en god møteplass.