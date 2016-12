Øker ikke sikkerheten i Trondheim

– Vi etablerer ikke noen nye tiltak etter døgnets siste hendelser her i Trøndelag. Vi vurderer trusselbildet fortløpende sammen med PST, og det er det samme bildet i dag, som det var i går og i forgårs, sier stabssjef i Sør-Trøndelag politidistrikt, Torgeir Moholt.

Politiet i Oslo økte tirsdag patruljeringen på steder med store folkemengder. Det samme vil altså ikke skje i Trøndelag.

Stabssjef i Sør-Trøndelag, Torgeir Moholt. Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Politiet i Trøndelag forholder seg til trusselvurderingen som PST sender oss. Med den kunnskapen vi har nå, så er trusselbildet uendret for Trondheim og Trøndelag.

– Hva vil du si til folk som er engstelige?

– Det er klart man blir engstelig når man ser på nyhetene, men så må vi forholde oss til at det beskrevne trusselbildet som gjelder for Norge, og Trøndelag for vår del, er uendret. Man skal føle seg trygg i å oppsøke steder, som for eksempel julemarkeder, sier Moholt.

Økt sikkerhet i europeiske byer

Trond Hugubakken i PST sier til NRK at de ikke har endret trusselvurderingen som følge av angrepet i Berlin, men at de følger situasjonen i Tyskland tett, og vurderer fortløpende om det vil påvirke terrortrusselen mot Norge.

Politiet øker sikkerheten på julemarkeder i flere europeiske land. I den tsjekkiske hovedstaden Praha patruljerer politiet på julemarkedet i gamlebyen med skuddsikker vest og bevæpning, og politiet i København melder at de skjerper tilstedeværelsen.

Dette skjer etter et angrep på julemarkedet i Berlin mandag kveld. Tolv personer er bekreftet drept etter at en lastebil kjørte inn i folkemengden på julemarkedet.

Frykter feil gjerningsmann er pågrepet

Det var først uvisst om det dreide seg om en ulykke eller et angrep, men tysk politi opplyste sent mandag kveld at det trolig var et angrep.

Politiet har pågrepet en mann som ifølge tyske medier kom til Tyskland som flyktning i februar. Avisen Die Welt skriver at de har opplysninger fra politiet i Berlin som sier at den faktiske gjerningsmannen fremdeles er på frifot og kan være bevæpnet og farlig. Dette er ikke offisielt bekreftet. Følg saken her.