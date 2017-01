Om to dager kan homofile for første gang vies i sin lokale kirke. Det er klart etter at et stort flertall på Kirkemøtet mandag vedtok en felles vigselsliturgi for likekjønnede.

Det historiske vedtaket er blitt feiret av mange, men ikke alle er like fornøyde.

Øivind Benestad har vært en profilert motstander av likekjønnede ekteskap, og etter dagens vedtak meldte han seg ut av Den norske kirke.

– Jeg er veldig trist. Dette er et nederlag for Den norske kirke, for bibelens autoritet i Den norske kirke, for familien, for ekteskapet og for barns rett til sin mor og far, sier Benestad til NRK.

– Dette angår så mye mer enn bare en seremoni med bryllup. Det angår hele kirkens familieteologi.

Planla utmeldelse

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet håper flere vil melde seg inn i kirken etter dagens vedtak. Foto: NRK

Benestad hadde planlagt sin utmelding på forhånd. Umiddelbart etter vedtaket kunngjorde han på Facebook at han nå hadde meldt seg ut.

– Jeg har allerede meldt meg ut av Den norske kirke, sa han til NRK et kvarter etter vedtaket.

Han oppmuntrer allikevel ikke andre til å gjøre det.

– Fordi folk må ha sin veg. Det er mange som har gode grunner for å bli, og det er mange som har gode grunner til å forlate. Jeg håpe folk følger sin overbevisning, og har litt is i magen.

Også sogneprest Helge Standal i Sykkylven i Møre og Romsdal har sagt opp på grunn av vedtaket.

– Det er med vemod og sorg jeg kommer til å slutte, sier han til Sunnmørsposten, som skriver at Standal ikke har samvittighet til å fortsette med den nye vigselsliturgien.

Etter vedtaket mandag var det kake i gangen utenfor Kirkemøtet. To store kaker i regnbuefarger. Foto: NRK

– Homofile har kjent på det lenge

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, synes det er trist at noen velger å melde seg ut, men har ikke gjort seg noen tanker om det vil bli en økning av utmeldelser.

– Jeg respekter at noen opplever dette som så krevende at de ønsker å melde seg ut, men på den andre siden har mange homofile og lesbiske kjent på det samme i mange år, sier hun til NRK.

Hun håper derimot at det nye vedtaket om felles vigselsliturgi for likekjønnede vil få flere til å melde seg inn i kirken i tiden fremover.

– Det var rekordmange som meldte seg inn i kirken i 2016, og jeg håper at mange flere ønsker å gjøre det nå, sier hun.