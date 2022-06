Ville utsette milliardprosjekt – no snur regjeringa

– No ser vi framover. Dette er ein viktig dag for regjeringa. Eg er fornøgd og optimistisk – med tanke på dei forhandlingane som no held på i Stortinget, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Regjeringa føreslo 12. mai å utsette oppstarten av gigantprosjektet Ocean Space Centre i Trondheim. Det sette sinna i kok hos fleire.

Arbeidarpartiet sende ut hasteinnkalling til pressekonferanse om milliardprosjektet på Tyholt i Trondheim andre pinsedag.

Der kom beskjeden: Regjeringa har ombestemt seg.

No vil prosjektet halde fram som planlagt etter den opphavlege tidsplanen – med byggestart i år. Dette trass i at kostnadane aukar.

Ber om 230 millionar

Ocean Space Centre skal vere eit forskingssenter for havromsteknologi. Forslaget om å utsette gigantprosjektet kom på grunn av stor usikkerheit knytt til kostnadar ved bygging av det nye senteret.

Ocean Space Centre Ekspandér faktaboks Ocean Space Centre skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Ocean Space Centre blir ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning. Senteret gir NTNU og Sintef tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Senteret inneholder våte og tørre laboratorier, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler.

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt. Kilde: NTNU

– Vi har gått grundig gjennom dette prosjektet, og lytta til dei innspela vi har fått. Vi har teke mange grep for å sikre oss ei best mogleg og forsterka kostnadsstyring med dette prosjektet, seier Skjæran.

Han fortel at han måndag har sendt brev til finanskomiteen på Stortinget.

Kostnadsramma vil no auke med 837 millionar, samanlikna med det som låg i budsjettet i haust. Ministeren ber no Stortinget om å løyve 230 millionar til prosjektet i år.

Opphavleg løyva Stortinget 500 millionar kroner då statsbudsjettet blei vedteke i desember.

– Dette er eit prosjekt som er viktig for oss som nasjon. Det er eit prosjekt som er viktig for regjeringa, og det betyr sjølvsagt ekstra mykje for Trondheim og Trøndelagsregionen.

SNUR: Bjørnar Skjæran og Arbeidarpartiet snur i avgjersla om å utsette Ocean Space Centre. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Veldig letta

– Vi er veldig glade for at statsråden no seier at regjeringa, og forhåpentlegvis også Stortinget, ynskjer å få i gang dette prosjektet som planlagt, seier NTNU-rektor Anne Borg.

Ho meiner dette er viktig for Noreg som havnasjon og industrinasjon, og for forskinga som skal føregå ved senteret.

– Eg er først og fremst veldig letta. Særleg på vegner av næringslivet og studentane, som er avhengige av dette, seier Vegard Johansen, administrerande direktør i Sintef Ocean.

GLAD: NTNU-rektor Anne Borg er glad for at regjeringa ynskjer å halde fram med prosjeket som planlagt. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Ville utsette på grunn av kostnadsspørsmål

Kostnadsramma på prosjektet har vore på 8,2 milliardar. I revidert nasjonalbudsjett føreslo regjeringa å redusere bevillinga til havforskingssenteret med 405 millionar kroner.

– Eg vil understreke at det å ha god kostnadskontroll på dette prosjektet er viktig for regjeringa, seier Skjæran.

LES OGSÅ: Utsettelse av gigantprosjekt setter sinnene i kok – frykter at dette betyr spikeren i kista

– Kan NTNU og Sintef no vere trygge på at det ikkje kjem fleire overraskingar frå regjeringa?

– Vi har fått sendt over ei foreløpig kuttliste frå Statsbygg (byggherre, journ. merk.) no. Når den endelege kuttlista føreligg, vil det vere ein del av styringa framover. Det betyr at dersom vi får overskridingar på prosjektet, vil det kunne komme overraskingar, seier han.

Han presiserer at dette er noko alle aktørar er kjende med, og at det må vere slik dersom ein skal halde store, statlege prosjekt innanfor kostnadsramma.

– Slik situasjonen er i norsk økonomi no, er vi nøydde til å ta ned den offentlege pengebruken.

SV: – Svært forundra

Arbeidarpartiet og Senterpartiet er avhengige av SV for å få fleirtal under forhandlingane på Stortinget.

– Vi er svært forundra over at regjeringa føretar ein snuoperasjon utan at det er avklart med SV i forhandlingane om budsjettet som held på no, seier SV sin nestleiar, Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han legg til:

– Vi er også overraska over at dei føreslår å finansiere Ocean Space Centre ved å auke ramma for revidert budsjett, som i praksis no betyr auke i oljepengar.

Var rasande på eiga regjering

Ein av dei som reagerte kraftig på nyheita om å utsette gigantprosjektet tidleg i mai, var fylkesordførar Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag.

Saman med andre Ap-toppar i fylket, har han vore rasande på eiga regjering etter forslaget om utsetting.

No er han letta.

– Eg har forstått at regjeringa har gått inn i tala. Eg er veldig glad for at ein har fått dei svara som gjer at prosjektet no kan halde fram, seier han til NRK.

PARTIKOLLEGAER: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) og fylkesordførar i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap). Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Å ta ned prosjektet midlertidig ville auke kostnadane med opp mot éin milliard. Eg er veldig glad for at gjennomgangen viser kva som er realiteten, og at prosjektet no held fram, legg fylkesordføraren til.

– Klok snuoperasjon

Forslaget om utsetting har hausta kritikk også frå organisasjonar som LO og NHO.

Abelia, NHO si foreining for kunnskaps- og teknologibedrifter, er veldig nøgde med dagens utfall:

– Dette er ein gladnyheit for framtida sitt næringsliv, og ein klok snuoperasjon av regjeringa, seier administrerande direktør, Øystein Eriksen Søreide.

– Ocean Space Centre er viktig for å løyse klimautfordringa, vil skape svært mange nye jobbar i havnæringa, og bli ein spydspiss i omstillinga av næringa både i Noreg og internasjonalt, legg han til.

LO-leiar Peggy Følsvik skriv følgjande på Facebook:

– Ein god nyheit og klok avgjerd. (...) Ocean Space Centre får ei viktig rolle for regjeringa si store havvindsatsing, og sørger for å skape arbeidsplassar og kutte utslepp. Dette er ei satsing som gjer at Noreg kan ligge heilt i front på alle dei nye havnæringane, ved å vidareutvikle teknologien vi allereie har.

For ordens skuld: NRK Trøndelag held til på nabotomta til dagens marintekniske senter, der Ocean Space Centre er planlagt.