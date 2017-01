OBS-varselet har ikke slått til

Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel for vanskelige kjøreforhold helt fra Helgeland og Salten i nord til Agder-fylkene. Men så langt er det ikke meldt om større problemer på vegene i Trøndelag.

– Akkurat nå ser det veldig bra ut. Vi har hatt få hendelser og få tilbakemeldinger på at føret skal være glatt. Det går egentlig overraskende bra, sier trafikkoperatør Morten Eitran i VTS Midt.

Det var varslet fare for regn som fryser på bakken, men enn så lenge har det ikke slått til.

– Foreløpig har det ikke slått til. Det har blitt gjort preventive tiltak også – i form av både strøing og vegsalting. Det har nok bidratt til at føret er så bra som det er, sier Eitran.

En rolig dag for politiet

Også politiet har hatt en rolig dag så langt når det gjelder vegtrafikken.

– Det har gått veldig greit. Vi fikk et par meldinger på morgenkvisten. På Kyrksæterøra er det et vogntog som sliter og muligens har dårlige dekk, men det er jo noe helt annet. Og i Oppdal er det et vogntog som står fast uten kjettinger og ikke klarer å komme opp en bakke, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Så det har ikke vært noen alvorlige hendelser i trafikken, og forholdene er bedre enn fryktet?

– Det er helt riktig.

Fylkesveg i Namsos er unntaket

Til tross for at det så langt ser ut til å være en god dag på de trønderske vegene, så er det likevel stedvis glatt i Nord-Trøndelag.

– Spesielt fra Namdalseid til Namsos. I Namsos-området har vi også hatt et trafikkuhell, mellom Namsos lufthavn og Skage. Der var det en personbil som kjørte av vegen. Men den er nå berget, sier Eitran.

Statens vegvesen har mottatt meldinger om glatte veger i Namsos-området. Dette bildet er tatt fra fylkesveg 17 i Namsos i formiddag. Foto: ESPEN SANDMO / NRK

Hvilke veger bør man være spesielt obs på utover dagen?

– Det er jo de mindre fylkesvegene, spesielt der det ikke saltes. På europevegnettet saltes det, og der skal det litt mer til før det fryser på, sier Eitran.