I dag meldte et nytt vitne seg, forteller etterforskningsleder ved Sentrum politistasjon, Arve Vagnild.

– Vedkommende har fortalt at han har observasjon som gir oss grunn til å anta at han har sett savnede. Antakelsen styrkes gjennom de basestasjonssøkene vi har gjennomført i området, sier Vagnild.

Etterforskningsleder ved Sentrum politistasjon, Arve Vagnild. Foto: NRK

Området Vagnild sikter til, er ved enden av Kongens gate, ved Ilaparken.

– Vitnet har forklart at personen han observerte hadde kurs for Osloveien. Noe som også er forenlig med basestasjonssøkene vi har gjort, forteller etterforskningslederen.

Beskrivelsene stemmer med film politiet har hentet fra overvåkingskamera i samme område. Politiet mener de nå har bedre oversikt over Rakavan Jeevaharans siste bevegelser før han forsvant.

Mobilsignaler fanget opp av flere basestasjoner viser at den savna studenten trolig har gått fra Ila mot Stavne bru, men der stopper alle spor.

Familien samlet i Trondheim

Den nære familie av Rakavan Jeevaharan har samlet seg i Trondheim, hvor de venter og håper på nytt.

Gayatri Jeevaharan er søsteren til den savnede BI-studenten, og den mellomste i søskenflokken. Hun bor i Bergen, og har kommet til Trondheim for å være sammen med resten av familien.

De venter, og forsøker å holde motet oppe. Gayatri synes de siste dagene har vært vanskelige.

– Det er ikke mulig å beskrive hvor vanskelig og frustrerende det har vært. Det er umulig å være forberedt på en slik situasjon, det føles helt uvirkelig og det er vanskelig å fatte at det har skjedd.

Rakavan Jeevaharan (t.h.) fotografert sammen med nære familiemedlemmer for ei tid tilbake. Foto: Privat

Styrke i samhold

At familien samles gir styrke, selv om situasjonen er vanskelig, sier Gayatri.

– Vi er fem i kjernefamilien, men mange andre har også bidratt med omsorgsfull hjelp. Jeg er svært takknemlig. Uten støtte fra slektninger og venner ville det vært vanskelig å holde motet oppe.

Gayatri blir i Trondheim inntil videre, hun og familien avventer situasjonen.

Ga alltid beskjed

Familien har ikke tidligere opplevd at Rakavan har vært borte ei tid uten å gi beskjed.

– Nei, jeg vil beskrive ham som veldig flink til å fortelle hvor han skal, og hvor han befinner seg.

Den savnede studenten har dessuten har gitt uttrykk for at han likte å bo i Trondheim.

– Ble som en lillebror for meg

Piratheepan Jeyakaran er kjæresten til Rakavans eldste søster. Han synes det har vært tøft å se hva familien gjennomgår. Han kjenner den savnede 21-åringen godt.

– Rakavan har blitt som en lillebror for meg, etter at han flytta til Trondheim. Det har vært en fin og god tone oss imellom.

– Tenker dere mye på hva som kan ha skjedd?

– Vi forsøker å ikke spekulere for mye, men heller samle energi og fokus på positive ting, for å holde oss sterke sammen. Vi stoler på at politiet gjør det beste i sitt arbeid. Og skulle de finne ut noe mer, får vi raskt høre det fra dem.

Mandag starter dykkere søk i Nidelva, ved Stavne bru, der de siste spor er etter savnede.