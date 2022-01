Nytt uvær på vei inn over Midt-Norge

Lørdag ettermiddag vil Meteorologisk institutt sende ut et oransje farevarsel om kraftig vind for Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det betyr at det blir såpass dårlig vær at det kan føre til alvorlige skader. Veier kan bli stengt og båter og fly kan bli kansellert.

Beredskapsmyndighetene er varslet.

– Det er svært kraftige vindkast i vente. Det kan bli 30-40 meter i sekundet vindkast i indre strøk. Men det kan bli enda kraftigere langs kysten. Der kan det bli opp mot 43 meter i sekundet, sier meterolog Magni Svanevik ved Meterologisk institutt.

Det oransje farevarslet gjelder for hele Trøndelag og Møre og Romsdal.

Den kraftige vinden er venta å komme inn over land sent søndag ettermiddag med vindkast som er så kraftige at det regnes som sterk storm.

– Det er sør for Fosen at den kraftige vinden kommer, sier Svanevik.

Men utover kvelden vil vinden bre seg utover hele kysten til nordvestlig storm langs kysten.

Foto: Meterologisk institutt

Snøfokk

Samtidig med den sterke vinden så kommer det også nedbør. Den vil komme som snø og sludd.

– Det blir snøfokk også i lavlandet. Ikke bare i fjellet. Kuling, storm og kraftig nedbør. Det vil sludde langs kysten og snø i fjellet. Men utover natta går det nok over til snø langs kysten også, sier Svanevik.

Stor snøskredfare

Under ekstremværet «Gyda» kom det enorme mengder nedbør som etter hvert kom som snø i fjellet. Snøen kom samtidig som det har vært mye vind noe som gir svært stor snøskredfare i fjellet

– Vi forventer at skred kan løsne av seg selv i fjellet og at de kan bli ganske store, sier Solveig Kosberg, vaktleder ved snøskredvarslinga til NVE.

Søndag meldes det om faregrad 4, den neste høyeste i fjella i fjella på Helgeland, i hele Trøndelag og Jotunheimen.

– Det finnes bedre helger for å gå på skitur i fjellet. Det blir såpass med vær, dårlig sikt og stor snøskredfare at skal man ut på ski så må man i alle fall holde veldig god avstand til skredterreng, sier Kosberg.

– Men jeg vil anbefale folk å være ordentlig forsiktige. Det blir uvær, så det blir ikke særlig stas å være ute i terrenget, avslutter hun.