Nytt tilfelle av koronasmitte på Frosta

Frosta var en av kommunene som tidlig ble hardt rammet av koronasmitte da pandemien kom til Norge i mars.

17. juni ble et nytt tilfelle av covid-19 påvist i kommunen.

Det dreier seg om en person som har kommet hjem til Frosta etter et lengre opphold i Sverige.

– Akkurat dette tilfellet er uproblematisk, sier kommuneoverlege Arne Bye.

– Vedkommende har ilagt seg selv svært strenge restriksjoner umiddelbart etter ankomst til Frosta, og er i isolat fortsatt. Vi tror ikke dette skal bidra til ytterligere smitte på Frosta.

Vedkommende har minimalt med symptomer.

IKKE OVERRASKET: Kommuneoverlege Arne Bye på Frosta er ikke overrasket over at de har fått et nytt smittetilfelle av covid-19. Han mener de har kontroll over situasjonen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Har kontroll

Kommunen mener de har situasjonen under kontroll, og frykter ikke et nytt ukontrollert utbrudd.

– Vi har vel gått og ventet på at det skal skje i og med at samfunnet åpnes opp. Ser man generelt på smitten så er det langt mer i verden nå enn når det sto på som verst her på Frosta i mars, sier Bye.

Etter at personen kom tilbake til Frosta har det blitt gjennomført smitteverntiltak langt strengere enn det statlige retningslinjer tilsier.

– Familien har gjort alt helt etter boka. De har ilagt seg selv strengere restriksjoner enn stat og vi lokalt ville ha krevd. Det setter vi stor pris på, noe som også gjør jobben for oss i helsevesenet enklere.

Også fylkeslege Jan Vaage er glad for at familien som nå er berørt på Frosta har ilagt seg selv strenge restriksjoner.

– Regjeringen har ikke åpnet opp for reiser til Sverige på grunn av smittesituasjonen i vårt naboland, og dette er et godt eksempel på at det er god grunn til å være avventende, sier Vaage.

Viktig å teste seg

Kommuneoverlegen mener dette viser hvor viktig det er å teste seg om man har symptomer på luftveisinfeksjon.

– Nå åpnes det jo over alt, og strategien er at vi skal klare å slå ned de tilfellene som oppstår på et tidlig stadium. Det er derfor viktig at folk har lav terskel for teste seg ved lette luftveissymptomer, sier Bye.