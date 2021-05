Nytt redningshelikopter knuste rute på ambulanse

– Det ble virvlet opp grus og småstein som traff sidevinduet på en ambulanse som sto parkert utenfor akuttmottaket. En person er skadet, men ikke alvorlig, heldigvis, sier kommunikasjonssjef ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne.

Testflyvningen foregikk i forbindelse med at den nye helikoptertypen Sar Queen skal ta over for Sea King i Midt-Norge nå på fredag.

Denne hendelsen var nok ikke det man hadde sett for seg skulle skje tett innpå overtakingen av de nye helikoptrene.

– Sidevinduet på ambulansen ble pulverisert, sier Kvikne.

Blir møte mellom parter

St. Olavs hospital skal nå ha møte med NAWSARH-prosjektet. Det er de som står for opplegget rundt landingen med de nye helikoptrene.

Men omtrent samtidig med at ambulansen fikk ruta knust, uttalte justisminister Monica Mæland til NRK at de ser fram til å få i drift de to nye Sar Queen i Midt-Norge nå.

– Overtakingen av Sar Queen vil bety bedre beredskap i Midt- Norge, sier hun til NRK.

De to første helikoptrene av typen Sar Queen er allerede stasjonert på Sola. De to som nå går inn i beredskap i Midt-Norge blir de neste til å ta over for Sea-king som har vært i bruk i over førti år.

Allerede i 2019 ble man klar over at de nye helikoptrene var en utfordring under landing ved sykehus.

Manuell dirigering som løsning

– Dette er et tyngre helikopter med mere rotorvind. Det betyr at ved St. Olavs vil dette løses med manuell dirigering og vektere som sørger for at helikopteret kan lande uten at noen blir skadet. Og så jobber vi med andre og bedre løsninger på sikt, sier Mæland til NRK.

Men det var altså før nyheten om at en person er skadd hadde nådd justisministeren.

På spørsmål om løsningen ved St. Olavs hospital var trygg nok, svarte Mæland da:

– All informasjon vi har sier at dette er helt forsvarlig. Det er viktig for oss å få tatt i bruk de nye helikoptrene rett og slett fordi de er mye bedre og kan redde flere enn det Sea-King kan i dag.

Avdelingssjef Morten Dragsnes ved Ambulansetjenesten i Midt-Norge bekrefter til Adresseavisen at det er ei siderute på en ambulanse som har blitt knust.