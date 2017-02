Nytt kulturkontor gir elleve nye arbeidsplasser

Mandag formiddag ble det kjent at Kulturrådet flytter deler av virksomheten sin til Trondheim og åpner et nytt prestisjekontor.

Det var kulturminister Linda Hofstad Helleland som informerte om at kontoret, som har fått navnet Kreativ Norge, legges til Trøndelag.

Politikerne feiret med kake i dag. Foto: Anne Heidi Røstad

Nye arbeidsplasser

– Det er en overraskende god nyhet. Det betyr elleve nye arbeidsplasser, og at vi kan være med å løfte opp det gode samarbeidet som allerede er mellom næring, kultur og forskning i regionen. Forhåpentligvis vil det også få en stor og god effekt for resten av landet, sier varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku.

Hilde Opoku (MDG) er svært fornøyd med at det nye kontoret legges til Trondheim. Foto: Øyvind Olsson / NRK

Hun var selv med da Trondheim kommune var på «audition» til kulturministeren, for å selge inn Trondheim som riktig by, i fjor høst. Sammen med leder i kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø (Ap), fortalte de hvordan Trondheim kommune ville være det beste alternativet.

Norsk kulturråd Ekspandér faktaboks Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål.

Rådet fordeler etter søknad midler til kulturformål i henhold medlemmenes faglige og kunstneriske skjønn og det sittende Stortingets prioriteringer.

Direktør fra 2011 var Anne Aasheim og fra 2016 Kristin Danielsen.

– Vi ga flere eksempler på gode tiltak som vi allerede har i Trondheim, og at den erfaringen også kan benyttes til utvikling andre steder i landet. Trondheim er en naturlig møteplass for denne type kobling mellom kultur og næring, ikke bare i Norge men også internasjonalt, med alle festivaler og aktiviteter som foregår her, sier Opoku.

Glede i Trondheim over at Kreativt Norge blir lagt til byen. Foto: Anne Heidi Røstad

Kniving mellom flere storbyer

Kreativt Norge er et nytt regionkontor for kulturnæringen og 17,5 millioner kroner er bevilget til arbeidet. Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at Kreativt Norge skal være et nasjonalt kontor som arbeider aktivt for å styrke kulturell og kreativ næring i alle regioner.

Flere mente at Bergen og Stavanger var de store favorittene til å få kontoret, men til stor glede for mange trøndere hadde kulturministeren andre planer.

– I utgangspunktet hadde vi fått signaler som tydet på at andre kandidater også sto veldig sterkt, så dette er en gledens dag, sier Opoku.