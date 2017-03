Nytt fenslingsmøte for siktet

26-åringen, som er siktet for drap etter at en mann ble funet død på Ler, blir i dag framstilt på nytt for varetektsfengsling. Politiet ber om at den siktede får fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud. Siktede ble forsøkt avhørt tirsdag denne uka, men avhøret ble avbrutt.