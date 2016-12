Nyhetsåret 2016 i Trøndelag

Januar:

Den milde førjulsvinteren i 2015 sørget for at Jan Lutdal fra Frosta høstet god gulrot på årets første dag. Den var både sprø og god på smak.

I Malvik skjer det mer uhyggelige ting. Her pågår prosessen i det som etter hvert skulle bli den kjente mobbesaken. I januar sender Malvik kommune ut ei pressemelding hvor de opplyser at de trekker anken:

«Vi er kommet til at vi mener Malvik kommune bør trekke anken og vil ta dette opp i et ekstraordinært formannskapsmøte snarest mulig. Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor. Vi har stor respekt for at dette er en krevende sak å stå i. Ut ifra en ny helhetsvurdering av saken, trekker vi nå anken – og legger tingrettens dom til grunn».

I august 2016 utbetalte Malvik kommune en millionerstatning til Line Sommer Hoel.

Line Sommer Hoel (25) gikk til sak mot Malvik kommune etter at hun ble mobbet på ungdomsskolen. Foto: Anders Ulvolden/NRK

Februar:

Det er klart for Nord-Europas største biogass-fabrikk i Skogn. Fabrikken, som skal produsere drivstoff i form av flytende biogass, kan stå ferdig allerede sommeren 2017.

I Granåsen er det duket for folkefest når både kombinertgutta og spesialisthopperne inntar arenaen. Arrangementet ble en stor suksess.

Mars:

Mange husker kanskje da utbryterartisten Christian Wedøy skulle tilbringe opptil fem minutter i iskaldt vann, under is og i håndjern. Stuntet gikk ut på å hoppe gjennom et hull i Baklidammen i Bymarka, iført blylodd, kjetting og håndjern.

Militærøvelsen Cold Response sørget for skader i millionklassen. Lokalbefolkningen i Nord-Trøndelag sendte inn om lag 200 klager i etterkant av øvelsen.

Soldater fra Stormeskadron 4 i Panserbataljonen får taktisk transportstøtte av Bell 412 helikoptre. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

April:

Noe av det største på nyhetsfronten i Trøndelag i april var kanskje at Nord- og Sør-Trøndelag ble vedtatt slått sammen til ett fylke.

I tillegg var denne måneden preget av den lange hotellstreiken.

Mai:

Til mange sin store glede ble det klart at Berlinfilharmonikernes Europakonsert skulle holdes i Røros kirke. Konserten ble sendt direkte i mange land.

I Stjørdal blir en politikvinne skadd av et vådeskudd. Hendelsen skjedde under trening i politiets regi.

Juni:

Kongeparet er i Trondheim i forbindelse med signingsjubileet. Kong Harald og dronning Sonja feirer 25 år på tronen sammen med resten av kongefamilien.

I Gisnadalen lever drømmen om å finne Norges største klump av gull.

En av de klart store happeningene i juni var da Åge Aleksandersen inntok Royal Albert Hall. Det var 3.800 tilskuere til stede på konserten – de aller fleste var nordmenn. Da billettene til konserten ble lagt ut for salg ble det utsolgt på fem minutter.

Åge Aleksandersen foran Royal Albert Hall dagen før den utsolgte konserten. Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

Juli:

En annen stor artist preger nyhetsbildet i Trøndelag i juli. Da er det nemlig klart for konsert med selveste Bruce Springsteen i Granåsen.

22. juli er det klart for minnemarkeringer rundt om i landet. I Levanger tok private initiativ til en minnekonsert lørdag ettermiddag.

37.000 feststemte publikummere så konserten i Trondheim. Foto: Stein Lorentzen / NRK

August:

I Flatanger er måkene blitt en attraksjon. I en åpen båt har Ole Martin Dahle med seg en gruppe med kunder på havørnsafari. Men der havørna kan være sky og vanskelig å få øye på, så er måkene veldig mye mer nærgående.

I Ørland frykter arkeologer at viktige funn fra jernalderen forsvinner når kampflybasen på Ørlandet blir bygd.

September:

I september blir en ny rekord satt – det ble nemlig historisk septembervarme. I Meråker ble det blant annet målt over 14 dager med over 20 grader.

Og ny forskning viser at lakselus kan bli eliminert i lukkede oppdrett i sjøen.

– Dette er en mulig løsning på problemene næringen står ovenfor, uttalte Eirik Biering ved Veterinærinstituttet.

Oktober:

Odd Inge Mjøen blir ansatt som den nye fylkesrådmannen for de to sammenslåtte trøndelagsfylkene. Politikerne i fellesnemnda var alle enige om at Mjøen var den riktige kandidaten.

Et sjeldent og sensasjonelt funn blir gjort i Trondheim. Arkeologer graver fram det som mest sannsynlig har vært Olav den helliges kirke.

Arbeidet med å grave fram den gamle kirka i Trondheim pågår for fullt. Foto: Stein Lorentzen / NRK

November:

Det er cupfinalemåned og Rosenborg gjør det de kan aller best. Nok en gang sikrer de både cup- og seriegull samme år.

Jøa-saken når Høyesterett, og der skjerpes straffen til bonden fra Trøndelag. Han blir dømt til fengsel i ett år og ti måneder for vanskjøtsel av 92 dyr.

Desember:

Desember er preget av mye mildvær i Trøndelag, og skredfaren er stor flere steder. Både Meråkerbanen, Rørosbanen og E14 blir stengt på grunn av jordras.

Og fra mildvær til såpeglatte veier. Både trailere og personbiler sliter på glatta, og mange havner utenfor vegen i løpet av få dager.

I skisporet utmerker nok en trønder seg. Johannes Høsflot Klæbo fra Trondheim kommer som et skudd inn i verdenseliten i langrenn. Mannen blir kalt den nye Northug.

I Steinkjer åpner Sylvi Listhaug (Frp) det nye supermottaket 9. desember. Dette er det første av sitt slag i Norge.