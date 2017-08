Nye politistillinger går til innefunksjoner

Politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Nye stillinger i Trøndelag de siste fire årene har gått til operasjonssentraler og etterforskning, og har dermed ikke gitt mer synlig politi.

– Vi bygger opp en mer solid operasjonssentral i Trondheim nå. Der har vi økt bemanningen fra 33 til 65 ansatte, sier politimester Nils Kristian Moe, som forsvarer prioriteringen av flere innefunksjoner.

– Vi har også økt etterforskningsstaben med over 20 stillinger.

Mange er bekymret over responstiden

Forrige uke fortalte NRK om lang responstid da en kvinne flyktet fra sin samboer i Namsos. I etterkant av dette, har mange uttrykt bekymring over få politifolk på patrulje. Politimester Moe har imidlertid ikke dårlig samvittighet over at flesteparten av de nye stillingene går til innendørs arbeid.

– Økningen på operasjonssentralen har vært helt nødvendig. Det samme gjelder styrkingen av etterforskning av voldtekt og overgrep. Stillingene går altså til å utføre veldig viktig politiarbeid.

Den nye operasjonssentralen i Trøndelag skal være i drift i slutten av september. Foto: Martin Zondag / NRK

– Nord-Trøndelag ikke svekket

Til tross for nesten 100 nye stillinger i Trøndelag, har Nord-Trøndelag mistet fire stillinger siden i fjor. Det skyldes sammenslåingen av operasjonssentralene i nord- og sørfylket, som nå blir én sentral i Trondheim.

– Arbeidsoppgaver er fjernet, så i utgangspunktet skal det politioperative arbeidet i Nord-Trøndelag kunne styrkes over tid, sier Moe.

Han får skryt for prioriteringene sine av leder i Politiets Fellesforbund i Trøndelag, Vidar Johnsen.

– Å styrke operasjonssentralen er helt nødvendig. Nye Trøndelag fylke har et areal på størrelse med Danmark, og da er det viktig at vi har operatører med lokalkunnskap om nordfylket.

Langt unna målsettingen

Vidar Johnsen i Politiets Fellesforbund innrømmer at politiet er et stykke unna målene når det gjelder utendørs politi. Foto: Politiets Fellesforbund

Men også Johnsen håper på en styrking av politiet utendørs i årene fremover.

– Det er en politisk målsetting at vi skal ha to politifolk per 1000 innbyggere. Vi er ganske langt unna dette i Trøndelag, så ambisjonene våre er høyere enn det vi greier å få til med det vi har i da.

Han sier de ønsker seg mer, men at de må forholde seg til de politiske prioriteringene og rammene de får.

Også politimester Nils Kristian Moe ønsker å styrke politiet ute, etter at den nye operasjonssentralen er på plass i slutten av september.

– Vi har en klar målsetting om flere patruljer ute i politioperativt arbeid.