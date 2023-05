De har funnet seg et bord og nyter den varme vårsola på torget i Trondheim.

– Jeg bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, og følger rådet fra kjæresten, sier Eirik (22).

I dag ble krefttallene for 2022 offentliggjort.

Tallene viser en kraftig økning i antall personer som fikk påvist føflekk-kreft i fjor.

Der har det vært en økning på nesten 20 prosent, fra 2443 til 2911 personer. Det er en økning i føflekk–kreft i alle aldersgrupper, men aller mest hos de eldste.

– Mange solte seg intenst på 1970– og 80–tallet. Bevisstheten rundt hva skader som solbrenthet og for mye sol kan føre med seg, kom for alvor noen tiår senere, sier Giske Ursin. Hun er direktør i Kreftregisteret.

Ursin mener bevisstheten er større rundt gode solvaner blant dagens yngre generasjoner.

Når føflekker endres

Føflekk-kreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. Symptomer er føflekker eller nye flekker på kroppen som endrer form, farge, størrelse, som har ujevn form, farge eller som klør eller blør.

Overdreven soling over flere år er det som hovedsakelig øker risikoen.

Kreft-tallene for 2022 Ekspandér faktaboks Det er fortsatt en økning i brystkreft. I 2022 fikk 4247 personer påvist brystkreft.

Dette er det høyeste brystkreft-tallet vi har hatt i Norge.

Det er en nedgang i lungekreft fra 2021.

Det er fortsatt mange i aldersgruppen 70-80 som har lungekreft og som påvirker tallene.

Kreftregisteret mener det må settes inn tiltak for de over 60 år. De og eldre har høyere risiko for lungekreft.

Tallene viser at det også er en svak nedgang i tarmkreft-tilfeller.

Enorm økning blant eldre

Det er særlig de eldre som har hatt en økning i tilfeller føflekk-kreft. Personer som er sytti år og eldre skiller seg ut.

– Der har det vært en enorm økning de siste årene, sier Ursin.

Direktøren forklarer dette med at de eldste har hatt et helt liv der de har blitt utsatt for soling og har blitt solbrent. Over tid øker dette risikoen for å utvikle kreftformen.

Hun er også åpen for at noe av økningen kan være en pandemi-effekt. Færre gikk til legen under pandemien og dermed fikk færre trolig påvist kreft. Dette kan ha ført til at tallene nå øker, fordi flere har dratt til lege for å sjekke seg, sier Ursin.

Giske Ursin er direktør i Kreftregisteret. Hun sier det har vært en enorm økning i føflekk-kreft blant eldre.

Mange overlever

Heldigvis er sjansen for å overleve god. Ni av ti som får påvist føflekk-kreft overlever i fem år eller mer. Dette avhenger av hvor tidlig kreften påvises.

Tom Anders Stenbro, distriktsleder i Kreftforeningen i Midt–Norge, mener myndighetene må legge til rette for å ha restriktive retningslinjer for bruk av solarium.

– Vi vet at solarium er en del av årsaken til økningen i føflekk–kreft. Det bør være minst mulig reklame og markedsføring.

Han håper de unge tar til seg rådene de gir.

Hanne Vorren og Elisabeth Pedersen er begge 21 år og koser seg i sola på torget i Trondheim. Foto: Marthe Svendsen

Unge som nyter sola i Trondheim sentrum mener det er en forskjell i hvordan generasjonene har beskyttet seg mot sola.

– Vi blir veldig minnet på at man skal ta vare på huden, sier gjengen.

De er glade i å være i sola, men følger rådene om bruk av solkrem for å beskytte huden og redusere risikoen for føflekk–kreft.