Mannen i brønnen på Sverresborg: Var verken trønder eller birkebeiner

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Skjelettet av en mann ble først oppdaget i en brønn på Sverresborg i 1938, men det tok over 85 år å finne ut hvor han kom fra.

Mannen ble antatt å være en birkebeiner, men nyere forskning viser at han faktisk var fra Agder.

DNA-analyser viser at mannen var blåøyd, lys i huden og hadde blondt hår.

Befolkningsstrukturen i Norge har vært veldig stabil de siste 800 årene, noe som gjør forskerne sikre på at mannen var fra Agder.

Mannen døde i slutten av 30-årene, var robust og antagelig mellom 1,75 og 1,8 meter høy.

Selv om det har vært vanskelig å få til DNA-analyser, har forsker Martin Ellegaard klart å finne svar ved hjelp av en ny metode.

Det er over 800 år siden en hittil ukjent mann ble kastet ned i en brønn i Trøndelag. Året var 1197.

Første gang dette skjelettet ble oppdaget, var i 1938. Det skjedde i forbindelse med undersøkelser av ruinene av borgen på Sverresborg.

Men så kom krigen, og det kan virke som skjelettet ble glemt. For det skulle gå nesten 80 år før noen igjen søkte svar på den gamle gåten.

Både i 2014 og i 2016 ble det satt i gang utgravinger. Og arbeidet førte til funnet av en mer eller mindre komplett menneskekropp.

Men siden den gang har det store spørsmålet vært følgende: Hvem var denne mannen som ble kastet i brønnen av baglerne?

Først i 2024 har forskerne funnet svaret.

Død mann ble slengt i brønnen

Sverresborg var en borg i Nidaros (i dag Trondheim). Den ble oppført på en høyde vest for byen av kong Sverre Sigurdsson. Målet var å forsvare byen mot fiendtlige angrep.

Ifølge sagaen tok baglerne «alt gods som var i borgen og siden brente de hvert eneste hus som var der. De tok en død mann og slengte han i brønnen. Så heiv de stein ned i den til den var full.»

Målet til arkeologene har aldri vært å bekrefte at det som stod i sagaen faktisk skjedde. Men nærmere undersøkelser av skjelettet har likevel gitt bekreftende svar.

Det er blant annet slått fast at beinrestene tilhørte ett menneske og en mann. Karbon-14- dateringene viste i tillegg at han hadde levd på slutten av 1100-tallet.

– Jeg vil si at det er stor sannsynlighet for at dette er mannen fra sagaen. Ikke bare basert på dateringene, men også fordi hele konteksten stemmer overens med det som står skrevet: Ikke bare ligger kroppen i en brønn under store mengder stein, men denne steinen er også fra samme tid som skjelettet.

Det sier Anna Petersén. Hun har ledet utgravingsarbeidet.

Borgen i Trondheim Ekspander/minimer faktaboks Sverresborg var en borg i Nidaros. Borgen ble oppført på en høyde vest for byen av kong Sverre Sigurdsson for å forsvare Nidaros (i dag Trondheim) mot fiendtlig angrep.

Funnet av et skjelett er unikt fordi det arkeologiske funnet og kong Sverres saga forteller samme historie om en konkret, dramatisk hendelse på Sverresborg i året 1192.

Det var borgerkrig i Norge på 1100- og 1200 tallet, og kampen sto mellom birkebeinerne og baglerne om hvem som skulle ha kongemakten.

I følge kong Sverres saga ble borgen inntatt av baglerne i 1197. De brente ned trebygninger, rev murene og kastet en død mann i brønnen. Kanskje gjorde de dette for å forgifte drikkevannet.

Skjelettet ble først oppdaget i 1938, da bestyrer Sigurd Tiller sammen arkitekt Gerhard Fischer gjennomførte en arkeologisk undersøkelse i brønnen.

De avdekket da rester av et skjelett (se bilde), men tok det ikke opp da. Så kom krigen til landet, Sverresborg ble inntatt av tyskerne og det var ikke mulig å komme til anlegget.

I juni i 2016 har arkeologer funnet et øyeblikksbilde fra 1197. Steinen som ble kastet, de kan se hvordan skjelettet ligger og hele brønnkonstruksjonen. Kilde: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg

Birkebeineren som ikke var en birkebeiner

Allerede etter funnet i 2014, ble mannen i brønnen omtalt som en birkebeiner. Restene har vært i såpass god forfatning at man har kunnet avsløre flere av mannens hemmeligheter.

– Da han døde, var han i slutten av 30-årene. Kroppen hans var robust. Han hadde et maskulint ansikt og var antagelig mellom 1,75 og 1,8 meter høy. Det var nok en anselig høyde i hans samtid.

Det forteller Hanne Ekstrøm Jordahl, som er osteoarkeolog og ekspert på menneskelige levninger ved NIKU til Gemini.

Men det er én ting forskerne har slitt med å få til – nemlig DNA-analyser. Men nå har Martin Ellegaard klart det «umulige».

– Etter hvert skjønte vi jo at historien om brønnmannen var litt annerledes enn vi først hadde tenkt, sier forskeren.

For det viser seg at birkebeineren i brønnen ikke var en birkebeiner. Han var heller ingen trønder.

Med friskt mot bestemte Martin Ellegaard seg for å gjøre DNA-analyser av brønnmannen, som del av sitt doktorgradsarbeid. Etter det første forsøket på å hente ut DNA tenkte han: «Dette kommer aldri til å lykkes. Men, faen, jeg vil ikke gi meg» Foto: Frid Kvalpskarmo Hansen

Geografisk opphav overrasket

Prosessen i seg selv er ganske vanskelig og krever et godt håndverk i laboratoriet, forteller Ellegaard til NRK. Han har basert sin doktorgrad på mannen i brønnen.

Det ble ingen enkel oppgave å finne DNA, men på grunn av en ny metode lot det seg gjøre.

– Dette var en liten revolusjon innen behandling av fossilt DNA som skal klargjøres til sekvensering. Metoden var fundamentalt annerledes enn tidligere, så jeg visste vi hadde gode sjanser. Så suksessen er en blanding av evner og teknologi.

Til slutt var det via en tann at forskerne DNA-et de kunne bruke. Foto: Martin Ellegaard

DNA-analysene viser at mannen i brønnen var blåøyd, lys i huden og hadde blondt hår. Kanskje ikke så overraskende med tanke på at vi befinner oss i Skandinavia.

Det som likevel overrasket forskerne var mannens geografiske opphav.

– De viser at han, helt utvetydig, er fra Agder. Det vil si at han likner mest på den befolkningsgruppen som er i Agder akkurat nå, sier Ellegaard.

Selv om brønnmannens DNA er sammenliknet med folk som lever i dag, kan vi likevel være sikre på at han var fra Agder, forklarer forskeren. Ellegaards analyser avdekket nemlig også at befolkningsstrukturen i Norge har vært veldig stabil de siste 800 årene.

– Fra andre studier vet vi for eksempel at det for 1000 år siden var langt flere migranter i Norge enn det er nå. Da så nordmenn mer forskjellig ut. Svart hår og mørkere hud var vanligere enn i dag. Lys hud og blå øyne er faktisk et ganske nytt fenomen i Norge.

– Det er ganske kult, hvis du spør meg!

Og om du vil se brønnmannen med egne øyne, kan du besøke Vitenskapsmuseet i Trondheim.