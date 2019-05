Ny teknologi kan redde nærbutikkene

Matkroken i Sætervika i Osen kommune er en slik nærbutikk der både omsetningen og inntjeningen er lav, og hvor det er få ansatte.

Løsningen er å sette opp glassvegger og ei sluse inne i butikken, der kunder går inn og identifiserer seg med en egen app og BankID. Inne i butikken er alt selvbetjent, og du betaler med kort eller app på mobilen din.

– Forlenger levetiden

– Dette er spennende, og teknologien blir jo bare billigere og billigere. Slik kan vi også holde butikken åpen lenger enn i dag. Mange pendlere som kommer seint hjem kan stikke innom og handle i nærbutikken sin. Vi tror dette kan forlenge levetiden til mange mindre butikker på slike fantastiske steder som Sætervika, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge.

Bortsett fra alkohol, og restriksjoner rundt salg av tobakk og legemidler, kan du deretter plukke akkurat de varene du ønsker deg oppe i kurven. Til slutt skanner du varene, betaler og forlater butikken.

Gunnhild Angen ved Matkroken møtte i dag Coop-sjefen Geir Inge Stokke som mener ny teknologi kan redde mange nærbutikker i Norge. Foto: Espen Sandmo / NRK

Testbutikk i Oslo

Konsernet er allerede i gang med å bygge en slik testbutikk i Bogstadveien i Oslo. Den skal åpne før sommerferien, men de ønsker å se på flere steder, blant annet i Sætervika.

Men driveren av Matkroken i Sætervika, Gunnhild Angen, er skeptisk til selvbetjente butikker.

– Det kan sikkert være aktuelt på større steder hvor det er butikker med flere kasser, og med travle folk som stresser rundt. Men vårt konsept er ikke helt der. For vi er like mye en samlingsplass som en butikk. Vi tror ikke den selvbetjente kassa er så veldig aktuell for oss, og jeg tror ikke butikken i Sætervika blir den første med et slikt opplegg, sier Angen.

Ordfører i Osen, John Einar Høvik, er veldig glad for at Coop satser på Sætervika og opprettholder butikken på tettstedet med mellom 50 og 60 fastboende.

– Jeg tror det er for tidlig med en selvbetjent butikk i Sætervika. For jeg håper de skal ha ansatte enda noen år, men Coop må sikkert se på nye muligheter. For konkurransen blir bare tøffere og tøffere. Jeg håper på et samarbeid med oss i kommunen. Vi har jo allerede post i butikk, og kanskje butikken kan ha bibliotek og være en informasjonskanal for Osen kommune, sier Høvik.

Betalingsapp

Med en slik app fra Coop kan du snart betale varene dine i selskapets mange butikker rundt om i Norge. Foto: Espen Sandmo / NRK

Coop lanserer også en ny betalingsapp til 1,7 millioner medlemmer i alle sine butikker i Norge i løpet av den nærmeste framtiden. Målet er at flest mulig kunder betaler med mobiltelefonen sin, via en app. Men det forutsetter at du er medlem i Coop.

– Teknisk sett er dette nå overført til alle våre butikker. Men først skal vi teste litt, og ha full opplæring på alle ansatte. Men teknologien ser veldig bra ut, og i slutten av juni kan alle vår 1,7 millioner eiere laste ned dette produktet og bruke det, sier Geir Inge Stokke.