Er du en av dem som skylder på alderen når vekta går opp? Dette er ikke lenger en unnskyldning man kan bruke, ifølge en ny studie.

En gruppe internasjonale forskere har nemlig funnet ut at verken stoffskiftet eller forbrenningen vår endrer seg noe særlig med alderen. I alle fall ikke før man runder 60 år.

– Dette at kiloene kommer med alderen på grunn av lavere stoffskifte, er nok bare en myte. Denne studien bekrefter mye av det vi allerede vet. Forbrenningen hos friske folk holder seg stabil over tid, og dette er viktig kunnskap å få ut til befolkningen, sier Bård Eirik Kulseng til NRK.

Han er overlege og leder for fedmeforskningen ved NTNU og St. Olavs hospital.

Studien er publisert i tidsskriftet Science.

Fikk svar fra 7000 urinprøver

Ei internasjonal gruppe av forskere har analysert 6700 urinprøver for å finne folks daglige energiforbruk. Deltagerne er alt fra åtte dager gamle til 95 år, og kommer fra 29 ulike land.

Ved å bruke urinprøver, en metode som heter «Dobbeltmerket vann»-undersøkelse, har forskerne regnet ut hvor mange kalorier deltagerne totalt bruker i løpet av en dag.

På denne måten har de funnet ut i hvilken alder stoffskiftet vårt er på det høyeste og på det laveste.

Og resultatene overrasker fagfolk rundt om i verden.

Ingen forskjell mellom 20- og 60 åringer

Ifølge den nye studien er stoffskiftet vårt på topp i ettårsalderen. Babyer forbrenner nemlig kalorier 50 prosent raskere enn voksne. Deretter går forbrenningen ned 3 prosent i året fram til man fyller 20.

Etter den tid er det svært få endringer fram til man kommer i 60-årene. Da vil det gradvis synke, men ikke mer enn ett prosent årlig.

John Speakman er professor ved Universitetet i Aberdeen og en av forfatterne bak studien. Han sier resultatene overrasker.

– Tidligere har man hørt at stoffskiftet vårt endrer seg og går ned i 30-årene, men dette finner vi ingen bevis for, sier han til The Guardian.

Dersom man legger på seg i 30- og 40-årene, handler det mest sannsynlig om at man spiser mer og beveger seg mindre, forklarer professoren.

FORBRENNING PÅ TOPP: En ettåring forbrenner 50 prosent flere kalorier daglig enn en voksen person. Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Markant nedgang først i 90-årene

Resultatene fra studien viste heller ikke endringer i stoffskiftet gjennom tenårene eller under graviditet, noe man tidligere har antatt. Forskerne så heller ingen merkbare forskjeller mellom menn og kvinner.

De har tatt høyde for ulike faktorer som blant annet kroppsstørrelse og muskelmasse.

– Historisk sett har vi trodd at stoffskiftet endret seg med både pubertet, graviditet og overgangsalder, sier Colleen Tewksbury til NBC News. Hun er ernæringsfysiolog og seniorforsker ved Universitetet i Pennsylvania i USA.

Først når man kommer i 90-årene ser man en betydelig nedgang i det daglige kaloriforbruket.

Må finne svar på overvekt andre steder

Overlege og professor Bård Kulseng, sier resultatene i den nye studien er med på å støtte tidligere funn.

Også via HUNT-undersøkelsen har man sett lignende.

Kulseng forklarer at noen mennesker har gener som er mer disponert for fedme, og at disse personene er mer mottagelig for ytre påvirkning.

– Det vi ser er at overvekt har lite med forbrenningen vår å gjøre, og da er det viktig å lete andre steder for å finne årsaken. Det er altså noe annet enn basalmetabolismen som fører til vektoppgang.