Mangel på orgasme gjør at kvinner forventer mindre av sex

I et heteroseksuelt forhold er det ikke uvanlig at menn oftere oppnår klimaks enn kvinner.

Denne forskjellen kan ha svært negative følger, viser forskning.

En ny studie finner nemlig at jo færre orgasmer kvinner opplever under samleie med partner, desto mindre forventer de av sexlivet.

– Dette fenomenet, kalt orgasmegapet, har mye å si for kvinners nytelse og generelle velvære. Kvinner lærer å være fornøyd med mindre når det gjelder sex. Dette er et viktig tema innen likestilling, sier Grace Wetzel i en pressemelding. Hun er doktorgradsstipendiat ved Rutgers University i USA.

Kan bli et problem i forholdet

I studien deltok 104 seksuelt aktive par.

De fikk ulike spørsmål om eget sexliv. Spørsmålene handlet blant annet om forventninger, hvor ofte man oppnådde orgasme og hvor ofte man skulle ønske man oppnådde det.

Resultatene var varierende.

«Orgasmegapet» er et veletablert fenomen. Det betyr at menn betydelig oftere enn kvinner oppnår klimaks under heteroseksuell sex. Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Menn oppnådde klimaks oftere enn kvinner. Begge kjønn hadde forventninger om orgasme og tilfredsstillelse, men her varierte også forventningene ut fra opplevelse.

Funnene tyder på at mangel av orgasme skaper lavere forventninger til sexlivet med partner. Forskerne så også at det var lite tegn til bedring i de forholdene hvor gapet var stort.

– Våre forventninger blir formet av erfaring, og når kvinner får færre orgasmer, vil de også forvente dette. Dersom kvinner senker kravene på denne måten, vil ulikhetene i forholdet kun bli større, sier Grace Wetzel.

Man mister også motivasjonen, forklarer forskeren.

Orgasmejag skaper press

– Fravær av orgasme og utfordring med orgasme, er et av de store temaene som går igjen blant dem som oppsøker oss, sier sexologisk rådgiver ved Sex og samfunn, Anette Søholt.

Hun forteller at en del kvinner kjenner på skam fordi de føler at å få orgasme ved samleie er noe man burde klare som kvinne, og de tror da at de ikke klarer noe «alle andre» får til.

Ifølge Søholt er det svært få kvinner som får orgasme kun ved penetrering, og hun er derfor opptatt av at man skal komme bort fra det hun kaller for et orgasmejag.

– Orgasmejaget skaper mer press enn nytelse, og det kan bli enda vanskeligere å få orgasme hvis man stresser med det, sier hun.

Sexologisk rådgiver ved Sex og samfunn, Anette Søholt, mener det er mye mer til god sex enn bare en orgasme. Foto: Sex og samfunn

Søholt mener at orgasme ikke burde være parameteret for om sexen er bra eller ikke, og at det er viktigere å ha fokus på å utforske hva man liker og synes er godt.

Hun understreker at det fint går an å nyte sex selv om man ikke får orgasme.

– Å ha fokus på åpenhet og kommunikasjon, og det å kunne si hva som føles godt og ikke godt, det er det som skaper motivasjon for et aktivt sexliv, heller enn å være opptatt av orgasmen, sier hun.

– Og når man heller har fokus på nytelse og god sex, så blir det en bonus om orgasmen skjer.

Vil ha en større innsats

Forsker Grace Wetzel og hennes kolleger mener imidlertid man bør gjøre en større innsats for å tette det faktiske orgasmegapet.

Det har vært forsket på dette fenomenet i et halvt århundre, og i en studie fra 2018 dokumenterte forskere at heterofile kvinner hadde mindre sannsynlighet for å oppnå orgasme enn mange andre. Deriblant homofile menn, bifile menn, homofile kvinner og bifile kvinner, og ikke minst heterofile menn.

– Sexpedagoger, terapeuter og aktivister bør arbeide for å forbedre retten til seksuell nytelse, spesielt blant kvinner. Og særlig hjelpe dem som faktisk ønsker det, sier Wetzel.