Ny smittetopp i Trondheim

Trondheim frykta høye smittetall i jula. I dag kom bekreftelsen. Hele 64 ble registrert smitta den 27. desember. Det er det høyeste tallet registrert i Trondheim under pandemien.

Kommunen ser alvorlig på at to personer nekter å oppgi hvem de har vært i kontakt med.

Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim, sier situasjonen er krevende, men finner et lite lyspunkt.

–Det lille positive er at de aller fleste er nærkontakter og personer som har vært i karantene.

Smittetallene har nådd nye høyder flere ganger i desember. Forrige smittetopp ble kjent julaften. Da ble smittetallene fra lille julaften offentliggjort, med hele 46 nye personer registrert med covid-19.

Stort smittepress er en utfordring

– Det er en stor risiko for at du kan bli smitta når du møter folk, og presset er mye større enn tidligere.

Det sier Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. Han ber folk holde avstand for å unngå smitte.

–Hvis vi ikke får ned sosiale kontakter, og unngår at folk møtes så mye og tett, kan dette akselerere ytterligere framover.

Garåsen er veldig bekymra, for hvis kommunen ikke får bukt med situasjonen, så må det innføres enda strengere tiltak. Dette vil få dramatiske konsekvenser for samfunnslivet. Det vil også gi et enormt press på helsevesenet.

Trondheim kommune vurderer situasjonen fortløpende. Kriseledelsen har møte i dag, og formannskapet samles i morgen.

HOLD AVSTAND: Helse- og velferdsdirektør Helga Garåsen ber Trondheims befolkning om å holde avstand på grunn av høyt smittepress i byen. Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Følg instruksjonene fra smittevernkontoret

De 64 som ble registrert smitta 27. desember er 41 menn og 23 kvinner. 54 av de smittede har kjent nærkontakt.

Trondheim kommune opplyser at en gjenganger blant de smittede er at de har deltatt i selskapeligheter før jul.

Trondheim kommune ønsker å presisere at folk som er husstandsmedlem til kjent nærkontakt i karantene må være nøye med å holde avstand. Hvis den som er i karantene utvikler symptomer, skal vedkommende gå i isolasjon, og resten av husstanden gå i karantene.

–Lytt og følg de rådene som smittetemaet gir deg.

Det er Garåsens viktigste budskapet til folk nå. Han mener dårlig lytting delvis kan forklare hvordan situasjonen har utvikla deg de siste dagene.

TESTER HELE JULA: Trondheim kan teste mange, som her ved teststasjonen på Leangen. Før jul ble opp mot 2000 personer testa hver dag. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Vurderer anmeldelse for brudd på isolasjon

Søndag ble det kjent at en smitta person fra Trondheim hadde deltatt i flere selskaper. Vedkommende skulle vært i isolasjon. Regelbruddet førte til at flere mennesker ble satt i karantene.

Etter oppfølging av politiet sitter nå denne personen igjen i isolasjon.

– Vi følger situasjonen med argusøyne, sier Garåsen.

En annen person skal også ha brutt bestemmelsene for karantene og isolasjon.

– Vedkommende nekter å oppgi kontakter.

Garåsen sier dette er så graverende at det høyst sannsynlig ender med en anmeldelse. Dette skal vurderes sammen med kommunen hvor vedkommende er. Personen er testa i Trondheim, men befinner seg på Østlandet.

Restriksjoner innført i mellomjula

Trondheim hadde lenge lite koronasmitte i befolkninga, men har opplevd en stor økning i desember.

– Vi var lenge den siste grønne plassen i Europa, og så har det eksplodert nå oppunder jul.

Helse- og velferdsdirektøren mener derfor det var på høy tid at kommunen satte inn sterkere restriksjoner.

2. juledag vedtok politikerne i Trondheim nye smittetiltak i et ekstraordinært møte. Blant anna ble det bestemt at sosiale kontakter, ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner, skal begrenses til 10 per uke. I tillegg ble det innført skjenkestopp på utestedene klokka 22.00.