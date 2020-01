Ny preses mener kirken må bli sett og hørt

– Kirkas «profetiske rolle» blir ofte diskutert i det økumeniske fellesskapet. Jeg mener det handler om å være en tydelig stemme, og å være både kritisk og konstruktiv, sier Tveit.

Den tidligere soknepresten har vært generalsekretær i Kirkens Verdensråd i ti år. Han har en doktorgrad i teologi, og har vært teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

Torsdag ble han ansatt som den nye preses i Kirkerådets møte i Trondheim

Vil bli sett og hørt

Olav Fykse Tveit er den første som blir preses uten å være biskop, men et samlet bispekollegium står likevel bak utnevningen. Han var Bispemøtets eneste nominerte til rollen som preses, selv om de kunne nominere opp til tre kandidater.

– Han har gjennom sitt arbeid i mange år vært viktig i både det å holde sammen, og få mange til å føle at de hører til, sier kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Tveit mener kirken må bli sett og hørt.

– Kirka er med sitt budskap og som offentlig aktør en del av meningsdanning og meningsbryting i samfunnet. Jeg vil gjerne prøve å fylle rollen som preses ved å bidra til at Den norske kirke blir sett og hørt, og at det kommer gode og saklige bidrag fra kirka i det offentlige rom.

Øverste representant

Blant de tolv biskopene er preses «fremst blant likestilte», øverste rangerte representant og en naturlig frontfigur for Den norske kirke. Preses er leder av Bispemøtet og har i tillegg Nidaros domprosti som sitt tilsynsområde.

– Som preses er det et særlig ansvar å være representativ for hele kirka og samtidig være profilert. Det kan tidvis bety at det er viktigere at en formidler budskapet på en god måte enn å dominere debatten og få det siste ordet, mener den nytilsatte biskopen.

Vil være konstruktiv

Som leder for Kirkens Verdensråd har Tveit lang erfaring med å samarbeide med folk fra andre land, ulike kirkesamfunn og ulike trosretninger. Disse erfaringene håper han kan komme til nytte i den nye jobben som preses.

– Å være med å bidra til at kirken kan spille en positiv og konstruktiv rolle i Mangfolds-Norge, synes jeg er en kjempespennende oppgave. Der håper jeg at jeg har noe å bidra med. Erfaringen min er at det ofte kan være lettere å bygge en relasjon med noen fra en annen religion enn med folk som ikke har religiøs tilknytning i det hele tatt, sier han i et intervju med NPK.

Tveit har tidligere uttrykt sin støtte til homofili.

– Jeg er kommet til at homofile mennesker er en viktig del av kirka sitt fellesskap. Det er ikke noe moralsk galt ved at homofile mennesker finner sammen i et kjærlighetsforhold, tvert imot, sa han til NRK i 2008.

Overtar etter Byfuglien

Tveit overtar den prestisjetunge jobben etter Helga Haugland Byfuglien (69). Søndag takket hun av som preses med avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen. Byfuglien ble Den norske kirkes aller første preses i fast stilling i 2011. Hun ble samtidig første kvinne som ledet bispekollegiet.

Etter sin siste gudstjeneste roste Byfuglien statsminister Erna Solberg, fordi hun brukte sitt moralske kompass og hentet hjem den IS-siktede kvinnen og hennes to barn fra Syria.