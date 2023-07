Ny person pågrepet i drapssaken på Ørlandet

Adresseavisen meldte om pågripelsen først.

Politet jobber med å avklare den nye pågrepede sin rolle i saken, men han skal foreløpig ikke være siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Det sentrale her blir å avklare relasjonen til den siktede i drapssaken og hvilken tilknytning han har til en eventuell drapshandling.

Det sier politiadvokat Ole Andreas Aftret.

– Vi tar en vurdering i dag på om det blir aktuelt å fremstille han for fengsling i morgen.

Mannen politiet pågrep er tidligere straffet, sist gang i 2020, skriver VG.

Det vil bli tatt en vurdering på om mannen som er pågrepet i forbindelse med drapssaken i Ørland skal fremstilles for fengsling i morgen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Samtykker til fire nye uker

Fra før av er ektemannen til den avdøde kvinnen siktet for drap. Han nekter straffskyld, men samtykket likevel til fire nye uker i varetekt torsdag formiddag.

– Det vil bli begjært fullstendig isolasjon på den siktede i drapssaken på bakgrunn av den pågripelsen som ble gjort i går. Det er for at de ikke skal ha mulighet til å snakke sammen, sier Aftret.

Den siktedes forsvarer Jon Reidar Aae begrunner samtykket til NRK:

– Det baserer seg på at vi i går kveld fikk en del nye opplysninger i saken som vi ser at det er behov for å gjennomgå, og da gjennomgå i et avhør.

Han vil ikke kommentere pågripelsen av den nye personen.

Utvidet siktelse

Det var 30. juni at politiet fikk melding om et mistenkelig dødsfall i Ørland i Trøndelag. Ektemannen, som er i 60-årene, ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli.

Siktelsen ble onsdag 19. juli utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning ved en tidligere anledning.

– Dette var i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år. Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble gitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital.

– Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag.