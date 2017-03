Ny nedtur for Reitan-selskapet

Ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, hadde Rema 1000 en organisk omsetningsnedgang på 3,6 prosent i februar.

Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.

0,6 prosentpoeng

Ifølge Aftenposten har Rema 1000 aldri tidligere opplevd lignende tall. Markedsandelen har nå falt med 0,6 prosentpoeng til 23,5 prosent.

Samtidig opplever lavpriskonkurrentene omsetningsvekst. Etter at Rema lanserte bestevennstrategien, som blant annet førte til at bryggeriet Mack mister hylleplass i mange av kjedens butikker, har Coops Extra-butikk som ligger vegg i vegg med en Rema-butikk ved siden av bryggeriet, hatt en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.

Kiwi haler innpå

Samtidig haler Kiwi innpå trønderne. Norgesgruppens lavpriskjede hadde i februar en omsetningsvekst på 0,9 prosent og en markedsandel på 21,3 prosent. Coop Extra har økt markedsandelen med 2,1 prosentpoeng så langt i år, til 12,3 prosent.

Rema 1000 legger fram 2016-resultatet i Trondheim tirsdag.

Forrige uke fastslo kommunikasjonsdirektør Mette Fossum overfor Aftenposten at "2016 var et bra år for Rema 1000", og at de aldri hadde solgt så mye varer som i fjoråret.