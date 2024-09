– Jeg har hatt flere tilbakefall over mange år. Så det har påvirka livet mitt ganske mye.

Det sier 70 år gamle Trine Bjørkvoll som fikk lymfekreft for mange år tilbake. I fjor fikk hun behandlinga som nå er godkjent i Trondheim.

– Det har betydd alt. Vi har to flaggdager for meg i familien vår - 5. september og 17. juni, dagen jeg har bursdag. Men 5. september er dagen jeg fikk disse cellene inn.

– Jeg hadde ikke vært her hvis jeg ikke hadde fått den behandlinga.

På kreftklinikken ved St. Olav har de over lengre tid jobba med å bli sertifisert for å gi nettopp CAR-T-behandling.

St. Olav er nå det første norske sykehuset utafor Oslo som tilbyr dette.

St. Olavs hospital er nå det eneste sykehuset utafor Oslo som tilbyr kreftbehandlinga. Foto: Linda Bjørgen / NRK

Vil redde liv

Unn Merete Fagerli er overlege på kreftavdelinga. Hun påpeker at dette har skjedd takket være god innsats fra Kreftforeningen og et samlet fagmiljø på sykehuset.

Nå er det pasienter med aggressiv lymfekreft som kan få behandlinga.

– Dette er en avansert form for immunterapi, sier hun, og forteller hvordan det hele foregår:

– Vi tar pasientens egne immunceller ut av pasienten, høster de som vi sier, og sender de til laboratorium i Amsterdam. I laboratoriet blir de ved hjelp av genteknologi modifisert og endra sånn at de får egenskaper som gjør at når vi gir pasienten dens egne celler tilbake så dreper de lymfekreftcellene.

– For oss som fagmennesker er det stas å få være med på utviklinga med avansert immunterapi, sier Fagerli.

– Vil dette redde liv?

– Det vil det absolutt. Mange liv etter hvert.

I midten sitter overlege Unn Merete Fagerli. Her snakker hun om den nye behandlinga, blant annet med sykehusdirektøren (til høyre). Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sykehusdirektør Tom Kristian Martinsen beskriver dette som en viktig milepæl.

– Det er også en behandling som etter hvert kan brukes til flere grupper pasienter.

Han legger ikke skjul på at det er store kostnader ved behandlinga. Den koster 2 millioner kroner per pasient.

– Men alternativene er også kostbare. Og dette er først og fremst en behandling som kan gjøre pasientene friske, og det er noe nytt.

Optimistisk for framtida

Bjørkvoll, som ble behandlet i Oslo, er glad for at behandlinga skal tilbys også i Trondheim.

– For det er ganske slitsomt å reise og være borte lenge. Jeg var i Oslo i fem uker i strekk. Det har også vært flere turer fram og tilbake for å høste og forberede meg på det som skal skje, samt kontroller i Oslo. Men nå slipper jeg det, nå kan jeg ta det her.

Da hun sist fikk tilbakefall i 2023 så var dette en behandlingsform som fantes kun utafor Norges grenser. Hun har derfor kjent på spenninga om det kom til å bli godkjent eller ikke.

– Da dagen kom var jeg utrolig glad for at alt falt på plass: At behandlinga var godkjent og at jeg ble godkjent. Det er en del kriterier som må oppfylles.

– Nå er jeg veldig optimistisk.