Ny keeper på plass på Lerkendal

Østbø har skrevet under en treårskontrakt med RBK, opplyser klubben på sin hjemmeside.

– Det har gått fort i svingene de siste dagene, men jeg gleder meg til å komme i gang, forteller keeperen til rbk.no.

Den tidligere Sarpsborg-keeperen deltar på sin første Rosenborg-trening senere mandag. Han ble overrasket da RBK tok kontakt med han.

– Utfordring

– Ja, men jeg ser på dette som en kjempeutfordring. Dette var noe jeg hadde skikkelig lyst til, sier han.

Adam Larsen Kwarasey kan havne i den danske klubben Brøndby. Foto: Marit Langseth / NRK

I utgangspunktet er André Hansen RBKs førstekeeper, mens Adam Larsen Kwarasey skal være på vei til danske Brøndby, ifølge Adresseavisen.

I tillegg har RBK junioren Jacob Faye Lund som også vil være med å kjempe om keeperplassen denne sesongen.

– Jeg følte at dette var en sjanse jeg måtte ta, og jeg kjenner André fra tidligere og vet at vi kommer til å samarbeide godt, mener Østbø.

Startet i Viking

25-åringen startet i Viking, men har også vært innom Start og Strømmen før han etter 2015-sesongen skrev under en toårskontrakt med Sarpsborg 08.

I fjor spilte han 13 kamper i eliteserien for Sarpsborg 08.

Arild Østbø har også spilt 24 kamper på øverste nivå for Viking, 20 kamper for Strømmen og sju for Start. Han har i tillegg mange aldersbestemte landskamper for Norge, inkludert fire for Norges U23-lag.