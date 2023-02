Vi har sett det gong på gong denne sesongen. Johannes Høsflot Klæbo stikk av med sigeren i eit verdscuprenn i langrenn.

Han er allereie den langrennsløparen med flest sigrar i verdscupen for herrar i historia.

No viser ny forsking at trønderen er bortimot perfekt for måten langrenn har utvikla seg på. Det skriv Gemini.

For kva må til for å komme først i mål i eit skirenn med fellesstart?

Under eit noregscuprenn i fellesstart på Gjøvik vart dei 57 løparane utstyrte med nøyaktige sensorar som såg korleis løpet utvikla seg for kvar og ein av dei.

– Kva som er prototypen på ein god skiløpar har endra seg dei siste åra, seier forskar Trine Seeberg i Sintef til NRK.

Krev nye eigenskapar

Sintef-forskar, Trine Seeberg, seier det har vorte forska mykje på langrenn, men all forsking fram til no har vorte gjord i renn med individuell start. Foto: Sintef

Tradisjonelt har langrenn vore ein idrett der ein har starta ein og ein – intervallstart – og stort sett gått aleine gjennom løypa.

Då er det viktig med godt uthald og god teknikk.

– Om du berre greier å halde eit middels høgt tempo heile vegen, så vinn du – berre tempoet er høgare enn dei andre. Men i ein fellesstart er det ikkje sånn, seier ho.

Og for å gjere langrenn til ein betre TV-idrett, så har det vorte stadig fleire fellesstartar. Under Ski-VM i Planica, som startar denne helga, er alle renn, utanom eitt, fellesstartar.

– Mange av eigenskapane er jo dei same. Ein må ha godt uthald til dømes. Men vi ser også at det er andre eigenskapar, i tillegg, som er viktige i fellesstarten kontra intervallstart, seier Seeberg.

Dei fem viktigaste tinga for å vinne ein fellesstart er:

Ein god startposisjon

Evna til å unngå uhell og problem med «trekkspeleffekten»

Må tole stor variasjon i intensitet

Greie å halde god fart gjennom heile løpet, særleg oppover

Gode spurteigenskapar

Starten og «trekkspeleffekten»

Undersøkingane til forskarane viser at dei som startar langt bak i feltet på ein fellesstart har liten sjanse til å vinne.

– Dei tapar veldig mykje berre på den første sletta. Dei tapar kanskje 17 sekund på dei første 150 meterane av løpet. Det er veldig mykje i langrenn, seier Seeberg.

I tillegg må dei passere mange for å komme seg til teten og er dermed meir utsett for uhell. Dei bakarste blir også ramma av det forskarane kallar «trekkspeleffekten»

Det er når farten går ned for dei første løparane når dei kjem til ein bakke. Dei som ligg bak vil då måtte bremse ned allereie før bakken startar.

– Om ein ligg bak i eit stort felt, så får ein veldig mykje start og stopp. Då brukar dei veldig mykje krefter på å akselerere og stoppe heile tida, seier ho.

Langt fram, men ikkje først

Undersøkinga viser at det er dumt å liggje for langt bak i feltet. Men det er ikkje ideelt å liggje heilt fremst, heller.

Men å vere blant dei ti første er lurt.

– Ein må vere rask, men ein må også vere taktisk smart. Om du ligg i rygg på nokon så sparer du krefter, seier forskaren.

Petter Northug var kjend for å aldri bidra noko særleg til å halde tempoet oppe i skirenn. Han låg som regel litt bak i feltet og sparte krefter.

Johannes Høsflot Klæbo køyrer ofte same taktikken.

– Det gir mindre luftmotstand. Og om du går i rumpa på ho framfor, kopierer rørslemønsteret og puttar skia dine ned i det varme sporet, så blir det mindre friksjon.

Petter Northug vart ofte kritisert for å ikkje hjelpe til med å gå først i feltet under renn. Men forskinga viser at det var lurt av Northug å spare på kreftene til han måtte bruke dei. Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Rykk og napp

Under ein fellesstart er også tempoet veldig varierande. Nokre rundar går det fort, medan andre rundar går det saktare. Og dei som går litt bak dei fremste, har ein stor fordel av å henge på.

– Farten går litt i rykk og napp. Plutseleg set nokon fart for å bli kvitt dei andre. Det er typisk dei som ikkje er så raske og ikkje har dei gode spurteigenskapane. Då må ein tole at det rykker i fart og hente seg inn igjen når det blir rolegare igjen, seier Seeberg.

– Det å kunne restituere seg fort bør ein vere god på som skiløpar.

Ho trur dei aller beste øver på å gå i ulike tempo på treningsturane.

– Det er éin ting å trene på hurtigheit når ein er utkvilt, men det er ein annan eigenskap å greie å spurte når ein er veldig sliten, seier Sintef-forskaren.

Summen av å vere god på alt dette, meiner Seeberg er årsaka til at Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug vart gode.

– Dei er raske, dei er smarte taktisk og dei brenn ikkje ein kalori utanom når dei må.