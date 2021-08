Storfilm om norsk arbeideropprør får svensk støtte: – Det er dette vi brenner for

– Vi har basert oss på virkelige hendelser og virkelige skikkelser her, forteller Trond Eliassen i Storyline Nor til NRK.

Trønderen er en av produsentene bak filmen «Sulis» som handler om det norske arbeideropprøret i Sulitjelma i Nordland på begynnelsen av 1900-tallet.

«Sulis tar for seg faktiske hendelser ved det som var Norges nest største arbeidsplass, hvor gruveselskapet hadde all makt og der arbeiderne slet under umenneskelige forhold i de farlige og mørke gruvene», skriver produksjonsselskapet i en presentasjon.

Opprøret i gruvene her var starten på den nordiske velferdsmodellen vi har i dag, forteller Eliassen.

Det har tatt dem ti år å planlegge filmen, som har et budsjett på 50 millioner kroner.

SULIS: Trond Eliassen (t.h.) er produsent for filmen. Her sammen med manusforfatter Christopher Grøndahl og prosjektleder Tom Vidar Karlsen i Storyline Nor. Foto: Storyline NOR

Manuskriptet er skrevet ferdig og regissør Nils Gaup er på plass. Ifølge Eliassen er også avtalen med skuespillere rett rundt hjørnet.

– Det er jo god, gammeldags klassekamp – rivninger mellom rikfolk og fattigfolk, kan du si. Der pågikk det en knallhard kamp for at arbeiderne skulle få lov til å organisere seg.

Filmproduksjonen på befaring i kobbergruvene i Sulitjelma. Her studeres 100 år gamle rester etter gruvedrift.

Er «greenlighted»

Spøkefullt sier trønderen at de skal lage en westernfilm fra nord.

Nå har filmen såpass mye støtte at den er «greenlighted», altså at de har vedtatt å gå i gang med filmen. I tillegg til SFI har produksjonen fått betydelig støtte fra blant annet SF Studios og Film Invest.

– Ikke alt er banket helt ennå, men det er nok til at vi er trygge på at vi går i gang. Dette betyr at vi har en travel høst foran oss. Vi er allerede i gang med å planlegge produksjon og skal begynne opptakene i vinter. Det blir en spennende greie.

Svenska Filminstitutet SFI sier til NRK at de ikke kan kommentere støtten fordi saken er under behandling.

Ifølge Eliassen har de tidligere sagt at de liker historien, sett med svenske kino-øyne.

– Og det betyr vel så mye for oss som selve pengene. Jeg går ut fra at det har vært viktig for dem at historien oppfattes som spennende og relevant også med svenske briller, sier han.

Nå som de skal starte innspilling har produsentene sammen med fotograf vært på befaring i gruvene på Røros, fordi man ikke får filme inne i gruvene i Sulitjelma.

– Vi har hatt veldig lyst til å filme inne i Olavsgruva på Røros, og er fremdeles på jakt etter muligheter for å få lagt en del opptak dit. Det er kostbart for oss å spille inn på Røros, så vi jobber fortsatt for å finne finansiering på den biten.

Vil lage en spennende film

SF Studios er blant dem som har gitt penger til filmen.

– Historien om fagforeningene er lik både for Norge og Sverige på mange måter. Det at også SFI har vært inne og finansiert sier bare noe om støtten og interessen som er for filmen, sier distribusjonsansvarlig Atle Ellingsen i SF Norge.

Filmen skal etter planen gå på kino i 2023. Ellingsen forteller at de har valgt å investere fordi dette er en film som trekker noen historiske linjer.

Atle Ellingsen er distribusjonsansvarlig i SF Norge.

– Samtidig er vi opptatt av å lage en spennende film fra en tid som kanskje ikke har vært så illustrert på norske kinoer til nå.

Historier fra virkeligheten

Dette er den andre filmen om norsk historie Trond Eliassen og Tom Vidar Karlsen produserer i selskapet Storyline. De er også initiativtakere til «Slaget om Narvik» som har premiere 1. juledag.

– Det er dette vi brenner for, det å lage historier som har litt rot i virkeligheten og som kanskje til og med har et budskap, forteller Eliassen.

I vinter fikk NRK og skaperne av TV-serien Atlantic Crossing kritikk i Kringkastingsrådet for å ta seg for store friheter i historiefortellingen . Eliassen i Storyline forsikrer at de skal ta vare på det historiske i sine filmer.

– Vi legger oss ikke så langt ut, for å si det sånn. Samtidig er det alltid en diskusjon rundt hvor mye det er lov å fantasere rundt historiske hendelser. I den sammenheng mener jeg vi ligger tett på historien både i Narvik og Sulis.