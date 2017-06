Ny biskop i Nidaros: – Tar tid å sette fotavtrykk

Herborg Oline Finnset fikk blomster da hun møtte til pressekonferanse i Erkebispegården i Trondheim tirsdag.

– Først vil jeg si takk. Takk for tilliten fra alle menighetsråd og ansatte som har gjort en grundig jobb i prosessen med å finne ut hvem som er mest egnet. Bispedømmeråd og biskoper. Takk. Og ikke minst Kirkerådet som har gjort et enstemmig vedtak om å tilsette meg. Jeg er overveldet, sa Finnset.

Vil være tydelig

Hun sa at Tor Singsaas har overlatt seg fingeravtrykk og fotavtrykk over alt i bispedømmet av kjærlighet og glede til folket.

– Det er en stor jakke å ta på seg. Men slik er det. Det vil ta tid før det er mine fingeravtrykk og fotavtrykk som er over alt i bispedømmet. Jeg ønsker å være nær og tydelig og se folk.

Den nye biskopen i Nidaros på pressekonferanse tirsdag, Herborg Oline Finnset fra to til høyre. Sammen med fra venstre leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset, bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien og helt til høyre leder i Kirkeerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kari Sørbø/NRK

Modig

Preses i bispemøtet, Helga Haugland Bygfuglien, gratulerte den nye biskopen.

– Vi kjenner deg som en som tar rommet. Du er ganske modig og du har ofte et anderledes perspektiv. Du løfter fram den nordnorske rausheten og folkeligheten og vil komme som en god vind inn i Nidaros bispedømme, sa Byfuglien.

Finnset sier hun ønsker å møte mennesker fra hele bispedømmet.

Fra i dag og fram til Finnset blir innsatt som biskop 10. september er det Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros, som er fungerende biskop.

Herborg Finnset tar over som biskop i Nidaros i september. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vil ivareta prester med ulikt syn

På pressekonferanse fikk biskopen også spørsmål om Kirkemøtes vedtak om at likekjønnede par skal vies i kirken. Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, har forventninger.

– Vi forventer en biskop som står for vedtaket som kirkemøtet har fattet om at det er to syn i kirka om vigsel av likekjønnende par, som betyr at prester og andre kirkelige tilsatte skal kunne velge å følge sin samvittighet om de vil vie eller ikke. Men at alle som ønsker å gifte seg skal være velkommen i alle kirker i Norge. Det vil også være en problemstilling i dette kirkedømmet.

Den nyvalgte biskopen sier hun har prøvd å legge en praksis i sitt prosti.

– Det har vært viktig å ivareta prester med ulike syn og at brudepar har vært klar over at de har en valgmulighet mellom to liturgier.

Fakta om Nidaros bispedømme Ekspandér faktaboks Nidaros bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer.

Bispesetet ble opprettet rundt 1030, og er Norges eldste.

Bispedømmet omfatter i dag Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Nord-Norge ble utskilt fra Nidaros som eget bispedømme i 1804, og Romsdal og Nordmøre ble en del av del nye Møre bispedømme i 1983.

Den norske kirke er geografisk inndelt i 11 bispedømmer, 103 prostier og 1204 sokn (menigheter). (Kilde: Den norske kirke)