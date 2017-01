Ny app vil få eldre ut av ensomhet

En ny app for smarttelefoner skal i framtida hjelpe eldre til å treffe likesinnede på sosiale arrangementer rundt om i Trøndelag. En stadig større gruppe med aktive seniorer trenger en egen app.

– Vi har fått en halv million av helsedirektoratet til å utvikle denne appen sammen med studenter på NTNU. Det er jo kjempespennende, for noe av problemet for eldre er jo ensomhet.

Dette sier Ellen Løvli som er leder i utvalget for Seniortreff. Organisasjonen har 800 medlemmer og arrangerer møter for eldre over 55 i Innherred.

– Vi har aktiviteter flere ganger i uka. Blant annet er det quiz en gang i måneden, og det er kjempepopulært, så det burde ha vært mange flere av de, sier Løvli.

Finner aktiviteter for eldre

Ellen Løvli, leder i utvalget for Seniortreff gleder seg til appen kommer. Foto: Privat

Sammen med leder for Seniorforum, Erik Staum, har hun et ønske om at flere eldre enklere skal få muligheten til å komme seg ut og finne på aktiviteter sammen med andre eldre.

– Vi er ikke fagforening for de eldre for å si det sånn, så vi driver ikke med den slags, og vi har sagt at vi skal ikke fokusere på sykdommer for eldre, understreker Staum.

Møtene er ment for å spre livsglede og informasjon til eldre, og i tiden fremover vil det bli mer fokus på tekniske hjelpemidler.

Appen skal fungere på den måten at alle aktuelle aktiviteter havner der, og den skal være enkel å bruke. På den måten kan alle de som har smarttelefon finne idrettslag, teaterlag eller for eksempel konserter man kan dra på.

– Der kan man se hvem som har meldt seg på om det kanskje er noen du kjenner og kan kjøre sammen med, sier Løvli.

I mars skal Innherred seniorforum kommer Bergstrøm til treffet for å lære de eldre om IKT. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Eldre trenger en app

Konsulent Roald Bergstrøm mener det er stort behov for en slik app blant eldre. Foto: Privat

575 000 kroner brukes til å få eldre til å treffes mer gjennom denne appen som er under utvikling i Trondheim. Aktive eldre som deltakere i dette eldreforumet og i senior IKT i Trondheim trenger en app, forteller konsulent og tidligere seniorrådgiver og prosjektleder i Helsedirektoratet, Roar Bergstrøm.

– Vi har en avtale med NTNU der fire datastudenter utvikler appen teknisk. Og så har vi to sykepleiestudenter som skal se på hvordan dette fungerer for seniorene. Deretter har vi ei gruppe fra Trondheim og Verdal som skal møtes og som blir de første som får teste dette ut.