NVE følger nøye med

NVE har oppjustert varsel om flom- og jordskredfare til gult nivå i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. De holder nå et godt øye med værsituasjonen i Trøndelag de neste dagene. På grunn av mye nedbør kan det bli nødvendig å sende ut et OBS-varsel for jordskred, skriver Trønder-Avisa.