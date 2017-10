NTNUs litteraturpris

I kveld deles NTNUs litteraturpris ut for første gang, under Trondheim litteraturfest. Fem finalister er plukket ut blant 60 titler. Kaisa Aglen for boka "Mellom krig", Guri Sørumgård Botheim, for "Heime mellom istidene", Rikard Ingdal, for "Hogst", Kari Stai, for "Jakob og Neikob. Naboen" og Sara Sølberg for "Seismiske smell".