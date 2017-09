NTNU-studentene shottet eddik under opptaksprøven

I alt 15 studenter tok kontakt med sykehuset etter at de hadde drukket en blanding av eddikessens og vann under et arrangement i regi av linjeforeningen for en av ingeniørutdanningene på NTNU.

En mann i 20-årene ligger fortsatt på intensivavdelingen på St. Olavs hospital med alvorlige skader. Tilstanden er uavklart.

En av dem som kun var inne til sjekk, bekrefter overfor NRK at de hadde shottet eddik.

– Det var shotting av eddik på flere av postene. Vi visste at det var eddik, sier studenten, som ikke ønsker å stå fram med navn.

– Visste ikke at det var 35 prosent

På en av postene gikk det galt. Det ble servert eddikessens (35 prosent og mye sterkere enn vanlig husholdingseddik), noe som resulterte i at mange studenter fikk ubehag.

– Det hadde blitt kjøpt inn feil type eddik. Jeg visste ikke at det var snakk om 35 prosent før jeg drakk det, sier studenten.

– Så det ble ikke opplyst at det var eddikessens dere skulle «shotte»?

– Jeg fikk iallfall ikke med meg det, sier studenten.

Vedkommende er onsdag formiddag i fin form.

– Det går veldig bra. Jeg har vært på forelesning.

– Hva tenker du om det som skjedde?

– Det er trist. Men det er nok ikke så dramatisk som det virker som. Jeg har snakket med flere av dem som var på sykehuset. Det går bra med alle sammen.

En annen student NRK har vært i kontakt med, forteller at det gikk litt tid fra eddiken ble drukket til ubehaget meldte seg.

– Stasjonen gikk ut på at vi shottet eddik, som var blandet med vann. Det gikk greit der og da, helt til jeg kom hjem og kjente ubehag i mage og munn.

– Dette skal ikke skje

Leder Oscar Lilleløkken i linjeforeningen A/F Smørekoppen skriver i en pressemelding at det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse.

– Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte. Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner. Dette skal ikke skje.

– Helt uakseptabelt

Dekan Olav Bolland på fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU er rystet over at førsteårsstudenter ble oppfordret til å drikke eddik i forbindelse med en opptaksprøve tirsdag.

Dekan Olav Bolland på fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Jeg har fått vite at det ble drukket eddikessens. Det var tynnet ut med vann, men det var åpenbart ikke nok. Det er helt uakseptabelt å legge opp til at noen skal drikke eddik. Det har vi sagt tydelig fra om til studentene, sier Bolland til NRK.

– Svært uheldig

– At en førsteårsstudent skal bli utsatt for noe sånt, er svært uheldig og alvorlig, sier Bolland.

Det var på en av postene under linjeforeningens årlige opptaksprøve at det gikk galt.

– Linjeforeningene gjør veldig mye bra med tanke på det sosiale for studentene. Opptaksprøver er en lang tradisjon. Det som skjedde i går var et avvik av veldig uheldig art, sier dekanen.

– Jeg har lite informasjon om det aktuelle hendelsesforløpet. Men det er grunn til å tro at de som drakk eddik ikke var tilstrekkelig informert om hva de skulle drikke, sier han.

– Kan saken få konsekvenser for studentene som la opp til eddikdrikkingen?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi skal ha et møte med studentene i ettermiddag, sier Bolland.