NTNU-gründere ba om 260.000 kroner – fikk inn over 11 millioner

– Vi hadde ikke drømt om å få inn så mye, sier medgründer Eirik Husby Dyrseth.

Trondheim-baserte Flowmotion lager en stabilisator til smarttelefoner som bruker sensorer og elektriske motorer for å holde kameraet i ro mens brukeren beveger seg.

Nådde målet på en time

Før jul gikk selskapet til Kickstarter for å få hjelp til finansiering via folkefinansiering eller «crowdfunding». En time senere hadde de nådd målet på 30.000 dollar, i underkant av 260.000 kroner.

Kickstarter-kampanjen tok fullstendig av, og da den ble avsluttet 10. januar, hadde gjengen samlet inn svimlende 1,325,241 dollar, eller over 11,4 millioner kroner med dagens kurs.

– Vi hadde et internt mål som var ganske høyt, men da var ikke i nærheten av det vi til slutt oppnådde, sier Dyrseth.

Bare den siste dagen fikk de inn 150.000 dollar.

– Det er fem ganger så mye som det eksterne målet. Helt utrolig, rett og slett, sier averøyingen, som er bosatt i Trondheim.

Levering i april

Flowmotion har gjennom «crowfundingen» forhåndssolgt 5.000 enheter. Kamerastabilisatoren skal produseres i Shenzen i Kina.

– Det er der alle de store selskapene produserer produktene sine, sier Dyrseth.

– Kundene vil få produktet levert i løpet av april. Deretter vil vi sette i gang med en ny produksjonsrunde. Kickstarter-suksessen gjør at vi nå virkelig har muligheten til å levere et topp produkt samt at vi kan tenke mye større kvantum enn vi hadde sett for oss på forhånd, sier Dyrseth.

Flowmotion har fire fast ansatte. I tillegg har de sju som jobber deltid.

– Vi hadde feiring i går med god middag for hele gjengen, sier Dyrseth.