– Det er en kolbe som har sprukket eller eksplodert, med et farlig stoff. Det er ikke kjent for oss hvilket stoff dette er, sier operasjonsleder i politiet Ole Petter Hollingen.

Lekkasjen skal ha skjedd inne i et laboratorium der tre personer var til stede.

Det er ikke meldt om personskade, men det er ukjent om noen har vært i kontakt med stoffet.

Bygget hvor lekkasjen har skjedd evakueres.

– Nå er det brannvesenet og helsevesenet som håndterer personene og selve hendelsen. Vi vil gjøre noen undersøkelser rundt hvor dette har skjedd, når det begynner å bli trygt.

Hollingen sier at faren er over, men at kolben med den farlige substansen må håndteres.

Det vil brannvesenet ta hånd om etter hvert.