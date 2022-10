Forskere har satt Astrid Uhrenholdt Jacobsen under lupen

I 2005 startet skikarrieren til Astrid Uhrenholdt Jacobsen. To år etter valgte hun også å starte på medisinstudiet. Helt fram til 2020 sjonglerte hun disse to krevende oppgavene.

Og lyktes med stil.

I løpet av 15 år oppnådde hun blant annet ti vm-medaljer, én OL-medalje, 43 pallplasseringer i verdenscupen og en fullført legeutdanning.

– Vi har forsket på Astrid fordi dette er noe av det vanskeligste du kan gjøre: Å være langrennsløper på et landslag samtidig som du fullfører et studium innen medisin. Det sier førsteamanuensis ved NTNU, Stig Arve Sæther, til NRK.

Målet med studien var blant annet å finne ut hva som skal til for å klare en slik dobbeltkarriere, og hvilke konsekvenser eller fordeler det kan ha.

Er dette noe flere toppidrettsutøvere i Norge burde satse på?

Astrid selv mener spesielt én ting er viktig for og lykkes.

Et interessant funn i OL-sesong

Forskerne har brukt utøverens detaljerte treningsdagbøker som grunnlag. De har sammenlignet resultater og progresjon. I tillegg har de gjennomført flere intervjuer med Uhrenholdt Jacobsen i løpet av arbeidet.

– Det vi har funnet er at resultatene i skisporet ikke ble særlig påvirket av studiene. Heller kanskje det motsatte – at dette var positivt, forteller Max Bergström til NRK. Han er vitenskapelig assistent ved NTNU i Trondheim.

Det var også et funn som overrasket forskerne.

– I OL-sesongen ble Astrid anbefalt å ta en pause i studiene, men dette påvirket ikke resultatene. Hun gjør det ikke bedre i disse sesongene sammenlignet med sesongene hvor hun studerer, sier Sæther.

Med andre ord kan det virke som studiene ikke har påvirket utøveren negativt, noe kanskje folk flest ville trodd.

– Krevende

I dag er Astrid Uhrenholdt Jacobsen i legepraksis i Fåvang. Hun valgte å legge skiene på hylla for to år siden. Nå er det legeyrket som gjelder.

Men hvordan har hun selv opplevd denne dobbeltkarrieren, som har tatt 15 år av livet hennes.

– For min del har denne kombinasjonen vært kjempebra for motivasjonen. Rent praktisk har det vært krevende. Jeg føler jeg har brukt unødvendig mye tid på å krangle om ting, sier hun.

Hun mener motivasjonen er veldig viktig dersom man skal gjennomføre en slik dobbeltkarriere.

– Jeg valgte å studere noe jeg fant veldig motiverende, og jeg tenker om man ikke har motivasjonen, så vil noe slikt bli like ødeleggende som det var stimulerende for min del.

I 2018 i Pyeongchang tar Uhrenholdt Jacobsen OL-gull på stafett. Med på vinnerlaget er også Marit Bjørgen, Ragnhild Hagaog Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Har valgt det selv

Det er en stor utfordring å skulle gjøre to vidt forskjellige ting så godt som overhodet mulig. Dette er noe Astrid selv bekrefter. Det er to verdener som møtes, hvor begge arenaer vil ha fullt fokus.

Førsteamanuensis Sæther forteller at tidligere forskning på dette området har dreid seg om idrettsutøvere på et lavere nivå. Eller rettere sagt folk som er nødt til å ha en jobb ved siden av for at hverdagen skal gå opp.

– Astrid har selv valgt dette, og det har gitt henne noe. Det kan også ha vært et positivt bidrag til prestasjonene, sier Sæther.

Tidligere studier tyder på at doble karrierer blant idrettsutøvere har flere fordeler. Det forbereder dem på framtiden, gir dem overførbare ferdigheter, samt en intellektuell stimulering som et supplement til deres fysiske trening, skriver forskere.

Sæther mener også dette kan være positivt for flere i Norge, men det er flere ting som da må på plass.

Max Bergström og Stig Arve Sæther har forsket på Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Må legges til rette

– Jeg tror det kan være en god strategi om man har et godt forbund i ryggen. Og i tillegg en sterk motivasjon. Det handler om treningsplanlegging i praksis, om å ha struktur. Man kan ha litt mer fokus på idrett enn utdanning, men det betyr ikke at man ikke kan fullføre innenfor en tidsramme.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er enig.

– Jeg tror hver enkelt må finne ut hva som er en god livspakke for dem, og så må samfunnet legge til rette for disse.

Selv er hun veldig glad for å ha en utdanning etter endt skikarriere.

– Jeg føler jeg har vært heldig med timingen. Jeg ga meg når pandemien kom, og da var det behov for helsepersonell. Overgangen har vært fin, og jeg kan bruke kreftene mine på å hjelpe andre.

Den tidligere langrennsløperen mener det er en luksus å starte med noe der man kan minst.

– Hver dag lærer jeg noe nytt og utvikler meg. I skisporet ble det etter hvert kun snakk om marginale forbedringer. Nå snakker vi kvantesprang, sier hun.