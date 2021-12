Mensen og fisk i håndflate ble for sterk kost for Snapchat

– Vi opplever å bli sensurert for å bruke ord som mensen, utflod og pupper, sier prosjektleder Mari Langva i NRK Unormal.

Snapchat har tatt bort flere av Unormal sine bilder og videoklipp fra utforsk-funksjonen deres, fordi de har brukt disse ordene. Det vil si at det kun er de som abonnerer på Unormal som får opp dette innholdet, mens det blir skjult for alle andre.

I sine programmer lager de innhold om kropp og psyke.

– Vi synes det er veldig frustrerende å bli «flagga» for å bruke helt vanlige ord når vi prøver å formidle kunnskap.

Liker det dårlig

De har flere eksempler på at slik sensurering skjer når de legger bilder på Snapchats tjeneste utforsk.

– Da vi for eksempel tok opp manges store skrekk; å blø gjennom under menstruasjon, hadde vi rødmaling i skrittet på et par jeans. Dette ble sensurert av Snapchat med begrunnelsen om at det var «bodily fluids», forteller programleder Lydia Gieselmann i NRK Unormal.

Programleder i NRK Unormal, Lydia Gieselmann, syns det er dumt at Snapchat sensurerer deres innhold. Foto: NRK

Hun mener det er problematisk at det skjer.

– Det siste vi bør gjøre er å nøre opp under skammen mange kjenner på når det kommer til kropp og psyke, mener hun.

– Det er jo i utgangspunktet godt å vite at store bedrifter har et ønske om å følge litt med på hva appene deres brukes til. Problemet oppstår når de jobber mot oss i kampen om å gjøre vanlige ting som skjer med kroppen mindre tabu.

Absurde regelbrudd

Mathias Jørgensen leder avdelingen Z i VG, som jobber med Snapchat og sosiale medier.

Dette bildet fra VG ble sett på som «animal violence» av Snapchat. Foto: Skjermbilde / Snapchat

Han forteller at også de har like erfaringer som NRK Unormal, men at de ikke opplever det som sensur.

– Vi opplever det ikke som sensur, men heller et amerikansk regelverk som kan virke veldig strengt i en norsk kontekst

– Særlig går det ut over normal omtale av seksualitet, kropp, rus og vold, men vi har også opplevd litt mer absurde regelbrudd som da dette bildet fra et fiskeanlegg på Frøya fordi det ble ansett som «animal violence».

Jørgensen understreker at de ikke lar dette påvirke innholdet eller begrens journalistikken deres, kun forsidebildene.

– Først og fremst er det synd for leserne, fordi vi må være mer vage og mindre konkrete i titlene våre, noe som i mange tilfeller kan oppleves som «clickbait».

Ikke problematisk med menstema

– Snapchat-fellesskapet inkluderer mennesker i en rekke kulturer, trosretninger og aldre – med våre yngste 13. Så det er viktig at innholdet på utforsk er inkluderende for alle. Derfor har vi et sett med retningslinjer vi ber alle utgivere følge

Det skriver Snapchat i en e-post til NRK. De sier at de ikke syns det er problematisk med temaer som menstruasjon eller seksuelle helse på deres utforsk-side.

Det Snapchat derimot ikke ønsker, er denne type innhold på det første klippet som dukker opp på utforsk-siden. De ønsker heller ikke ord som mensen og lignende på forsidebildet.

– Vi tillater at utforsk-innhold inkluderer pedagogiske emner som menstruasjon eller seksuell helse, men vi har regler for hvordan det vises.

– Vi har en etablert prosess der utgivere enkelt kan klage på moderasjonsvedtak. Alt påklaget innhold gjennomgås på nytt, og hvis det godkjennes, gjenopprettes det så raskt som mulig.